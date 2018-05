A enciclopédia Manchu Quando as primeiras enciclopédias surgiram no Ocidente no século 18 (a Encyclopédie dos franceses começou a ser feita em 1751, o que viria a ser a Encyclopedia Britannica em 1768) já existiam enciclopédias antigas em Bizâncio, no mundo Islâmico e na China. No século 10 apareceu uma enciclopédia chinesa com mil capítulos. No século 15 uma enciclopédia feita para o imperador Ming por 2.000 escribas da corte já tinha 23 mil capítulos. O imperador de Manchu, com ciúmes de Ming e da sua obra, encomendou a 3.800 escribas uma enciclopédia que incluiria tudo produzido e sabido pela civilização chinesa em toda a sua história. Foram caligrafadas sete cópias dos 79 mil capítulos da enciclopédia Manchu, contendo 800 milhões de palavras - muito maior do que a moderna Enciclopédia Britânica (mas menor do que a Wikipédia, com seus 2 bilhões de palavras). E nem uma palavra da enciclopédia Manchu era sobre a enciclopédia Ming.