A emoção do Circo

PAULÍNIA

Os primeiros concorrentes da mostra competitiva em Paulínia fizeram a cabeça do público. O Palhaço, segundo longa-metragem dirigido por Selton Mello, encantou a plateia com sua imersão no universo circense. Emocionante acima de tudo, o documentário Uma Longa Viagem, de Lúcia Murat, conta um episódio familiar da diretora, história do irmão que se entregou a trip sem fim, pelo mundo e pelas drogas, durante os anos de chumbo da ditadura militar.

Com seu humor leve e terno, O Palhaço aponta para muitas referências. Fellini, em primeiro lugar. Mas essa seria a mais óbvia delas - "Basta olhar para um cirquinho mambembe para se lembrar de Fellini", diz Selton, rindo. Mas ele encontra outras aproximações, caras à sua sensibilidade de cinéfilo, como Jacques Tati, Pinóquio, Chagall e o Peter Sellers de Muito Além do Jardim, filme que ele acha fantástico.

Referências à parte (o cineasta é produto do que viu e como processou o que viu), em O Palhaço, Selton encontrou um equilíbrio melhor que em seu primeiro longa, Feliz Natal. Contracena com o grande Paulo José, este no papel de dono do cirquinho mambembe, o Circo Esperança. Selton é seu filho, Benjamim. Ambos são palhaços. A questão de Benjamim é ser um clown infeliz. Acha que este não é seu destino na vida. No fundo, a história é a do encontro de uma vocação, sob o mote "o gato bebe leite, o rato come queijo e eu faço o que sei fazer". O ditado popular é pronunciado por Jackson Antunes, num pequeno papel, no qual conta a sua história de vida, de como mudou de ramo, deu-se mal e por fim voltou a fazer o que sabe e gosta.

O aspecto mais estimulante do filme está na viagem do circo através do interior, em imersão inspirada na cultura popular brasileira. A trilha sonora, composta por Nelson Ned, Lindomar Castilho e Altemar Dutra, é testemunha disso. Mas também o são o visual muito colorido e puxado para o vermelho, o humor simples e delicado, às vezes muito sutil. Moacir Franco, no papel de um delegado de polícia, faz um solo de antologia. Jorge Loredo, o Zé Bonitinho, idem. O próprio Selton sai-se muito bem no papel do palhaço dividido, e Paulo José, só para variar um pouco, é um gigante. Magnífico, e ponto. Mergulhado no mundo sempre um pouco onírico do circo, O Palhaço passa muita verdade por intermédio de seus personagens. Filmado em cores fortes, dialoga também com a estética cigana, lembrando o universo preferencial de Emir Kusturica.

Em A Grande Viagem, Lúcia Murat traz um pungente depoimento de sua intimidade familiar. Enquanto ela própria vivia as agruras da prisão política na época da ditadura, um dos seus irmãos, Heitor, rodava o mundo numa trip de drogas e loucuras. Heitor mesmo fala sobre suas aventuras pelos quatro cantos do mundo, com impagável senso de humor. É um sobrevivente dos anos loucos. Sobrevivente, mas não sem sequelas, como demonstra a voz um tanto hesitante de quem toma medicamentos pesados. Heitor se drogou, foi preso, pirou. Acabou em hospitais psiquiátricos, como conta a própria Lúcia. O filme, muito bonito e emocionante, é história de uma trajetória pessoal, mas sobretudo, documento de uma mentalidade de época.

Lúcia diz: "A ideia surgiu de entrevistas com o Heitor e as cartas dele à minha mãe, que as havia preservado. As cartas são 1interpretadas" pelo ator Caio Blat, que também vive o personagem, com cabelão típico dos anos 70. Sobre as filmagens, Lúcia diz que foi um processo longo. "Primeiro fui às cartas, depois fiz as entrevistas. Não sabia o que ia fazer com aquilo. Fiz mais entrevistas, e o filme foi tomando forma aos poucos", acrescenta.

NOTAS

Crescimento

Seguindo a tendência dos festivais, também Paulínia cresce muito. Às vezes de forma descontrolada. As atividades multiplicam-se e o público aumenta. Na noite de exibição de O Palhaço, por exemplo, houve tumulto, 2 mil pessoas ficaram de fora e uma sessão extra teve de ser programada. A partir de agora, os ingressos terão de ser retirados com antecedência.

Música

Os shows foram um sucesso e com um time de primeira: Rita Lee, Caetano Veloso e Gilberto Gil. A música ferveu, sob temperatura polar na noite de Paulínia. Na madrugada de sexta para sábado, os termômetros marcavam 7°, mas ninguém ligava.

Brilho

Paulo José brilhou mais uma vez na coletiva de imprensa ao dizer que o roteiro de O Palhaço era "tão "ruim" quanto o de Amarcord", de Fellini.