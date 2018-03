A elegância do cavaco de Pedro Vasconcellos

Com uma formação pouco convencional - cavaquinho, violão e baixo acústico -, o disco de estreia do brasiliense Trio Aquário é um respiro extremamente criativo no cenário instrumental. Capitaneados pelo cavaquinista e compositor Pedro Vasconcellos (foto), que assina 7 dos 12 temas, Eduardo Belo (baixo acústico) e Rafael dos Anjos (violão) também mostram um belo trabalho autoral em O Amor em Um Sorriso, Ainda Nada, Saudades do Meu Amor e Tarde Azul. Além disso, Vasconcellos consegue tirar um som límpido do cavaquinho ao solar, algo sabidamente mais difícil em comparação ao bandolim, por exemplo. Os temas do cavaquinista, como A Estrela e o Homem, Chorinho da Alegria e Um Pouco de Amor, revezam-se entre empolgação e emoção. Os destaques ficam por conta de mais duas composições de Vasconcellos, Um Três pra Quatro e a joia Dos Anjos, com participação do gaitista Gabriel Grossi. E ainda há espaço para Música para Sentir e Pensar, de Hamilton de Holanda, que assina a direção-geral do álbum ao lado de Marcos Portinari.

