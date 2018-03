A ELEGÂNCIA DE SADE Símbolo de elegância no pop-soul contemporâneo, queridinha dos yuppies nos anos 1980, a banda britânica Sade finalmente chega ao Brasil. Com formação diferente da original, o que permanece intacta e causa mesmo comoção é a sedutora voz da cantora Sade Adu (foto), embalando hits como Smooth Operator, The Sweetest Taboo e By Your Side. Elas estão no roteiro ao lado de canções do álbum Soldier of Love, que marcou sua volta depois de dez anos. Pena que o show seja num lugar tão sem charme e com acústica sofrível.