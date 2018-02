A dupla que fatura

Roberto Santucci não se esquece das sessões da tarde de sábado na Globo. "Eles passavam as comédias mudas de Harold Lloyd. Eu era um que não perdia." Diz que a Globo já foi 'nossa cinemateca'. Lamenta que hoje a emissora só exiba as mesmas comédias dos últimos 10/15 anos. "Com isso, o público jovem empobreceu seu repertório", lamenta. Há duas maneiras de avaliar o que diz - Santucci está sinceramente preocupado com a falta de cultura das novas gerações de espectadores, mas sempre haverá algum crítico para dizer que é por isso que suas comédias estão estourando.

Na terça, quando o repórter visitou o set do novo Santucci - O Dia dos Namorados, com Heloísa Périssé -, no estúdio improvisado na Estrada das Canoas, Alto da Boa Vista, no Rio, o diretor e seu roteirista, Paulo Cursino comemoravam o recorde de Até Que a Sorte nos Separe. A comédia com Leandro Hassum ultrapassou 2,7 milhões de espectadores e virou a maior bilheteria nacional do ano. No dia anterior, a Rede Cinemark abrigara, em todo o País, sua promoção de filmes brasileiros. Até Que a Sorte com certeza foi visto por nova batelada de público. Com o feriadão, e mesmo sofrendo a concorrência do episódio final da saga Crepúsculo - Amanhecer O Final estreou em 1.300 salas, a metade do parque exibidor do País -, não é de admirar que a comédia com Leandro Hassum esteja fechando 3 milhões de espectadores.

É sucesso para ninguém botar defeito, mas se há coisa que os críticos não se cansam é de enumerar os defeitos de Até Que a Sorte nos Separe. Santucci e Cursino filosofam. "Os críticos podem achar o que quiserem do nosso filme, só não podem se valer de argumentos burros para nos acusar de haver feito uma comédia pouco inteligente", diz o roteirista. Fã da parceria Billy Wilder/I.A.L. Diamond - Quanto Mais Quente Melhor é seu filme preferido -, Cursino se aborrece com as críticas porque elas podem ter um peso negativo principalmente sobre os atores. "Os caras se sentem uns merdas. É injusto."

Criaram-se definições para as comédias que arrebentam nas bilheterias. Neochanchadas, neopornochanchadas. "Paulo Sérgio Almeida (do Filme B) é um cara que respeito", diz Cursino. "Ele pergunta - como podem ser neochanchadas, se não têm paródia nem números musicais?" Santucci prossegue - "Hoje em dia se abriga tudo no mesmo guarda-chuva. De Pernas Pro Ar faz humor com sexo e aí, digamos que poderia ser neopornochanchada. Mas Até Que a Sorte nos Separe é comédia familiar. Não dá para incluir tudo no mesmo rótulo."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O próprio boom das comédias é colocado sob suspeita. "Temos um número bem limitado de comédias que bateram 1 milhão e chegaram a 2, 3. A maioria faz muito menos" (leia comentários). De qualquer maneira, e tirando-se os fenômenos Tropa de Elite, de José Padilha, e O Palhaço, de Selton Mello, as comédias têm-se saído melhor no mercado. "Mas isso é talvez porque os diretores de dramas não saibam entregar o produto que interessa ao público", reflete Santucci. A questão é sempre essa - como chegar ao público? "Não é só raciocínio de mercado. Alguém acha que o Wilder, como produtor e diretor, se lixava para o público?"

É muito interessante ver Santucci em ação, e vê-lo dialogar com seu roteirista. Santucci era um diretor de filmes malditos. Bellini e a Esfinge, baseado no livro de Tony Bellotto, fez 60 mil espectadores, apesar de Malu Mader e Fábio Assunção. Sequestrados, depois O Sequestro, nem teve lançamento (e é seu filme preferido). Todo mundo achou que era piração da produtora Marisa Leão, quando chamou Santucci para dirigir De Pernas pro Ar. A comédia com Ingrid Guimarães estourou (e bateu 3 milhões de espectadores). Santucci foi promovido a Midas.

Fez Até Que a Sorte nos Separe (que vai para 3 milhões de espectadores, de novo). Dirigiu De Pernas pro Ar 2, que já está pronto, para estrear em janeiro. Prepara Até Que a Sorte nos Separe 2, para rodar no começo de 2013. E vai dirigir outro roteiro de Paulo Cursino, uma comédia meio Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, que vai se chamar Mulheres Loucas para Casar. Com toda essa atividade, arranjou tempo para apagar um incêndio - dirigindo O Dia dos Namorados (para estrear em junho do ano que vem).

"O roteiro era insatisfatório, chamei o Cursino, ele não queria, mas aceitou. Cursino escreve na embocadura dos atores. Como conhece a Ingrid, o Leandro, a Heloísa, por já haver escrito para eles, o Cursino prevê no roteiro. 'Aqui, eles enlouquecem.' Já sei o que significa. É deixar o ator solto. Mas isso é um momento. A gente tem história, pensa nelas. Dizem que nosso humor é de TV, mas como? A gente tem muito diálogo, mas tem cenas puramente visuais, que a TV detesta. Posso não ser tão bom, mas não me esqueço do meu Harold Lloyd."

O sucesso da dupla não é produto do acaso, mas da aplicação. No set, Santucci é o primeiro a rir da piada e, mesmo assim, testa possibilidades, pede para o ator repetir. "Nem sempre se acerta, mas não é por falta de tentativa", conclui.