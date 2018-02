A doença infantil do consumismo

Mas pulo para o final do livro e Melody diz a um amigo que "quando temos aparência diferente e as pessoas gostam de nós do mesmo jeito, sabemos que é pelos motivos certos" - ou seja, não por serem bonitas ou estilosas, prontas para "roubar o namorado delas". Depois de 380 páginas, portanto, eis a lição: "Quero que as pessoas parem de ter tanto medo das diferenças umas das outras". Bem, isso é no mínimo desonesto: se os gostos não dependem das aparências, por que insuflar de tal modo o frenesi consumista dos leitores mirins? Não é muito diferente de um seriado de TV como Pretty Little Liars, que interessa às espectadoras muito menos pelas questões existenciais do que pelos figurinos e penteados que as bonitinhas desfilam. Na escola da minha filha, há alunas que comemoram o aniversário ganhando dos pais um passeio de limusine e que não têm uma ou duas bonecas de determinada marca americana, mas 17 delas, e ainda organizam festas exclusivas para as coleguinhas que tenham a tal boneca.

O mundo da publicidade e da moda vive de alimentar esse consumismo, claro, e não por acaso ele é dirigido cada vez mais ao mundo infanto-juvenil, apostando em crianças mimadas que vão pressionar os pais a ter o que as outras têm, o que significa que dão pouco valor ao que já têm. Também não é por acaso que adultos se comportam cada vez mais como adolescentes tardios, como garotos de bermuda que não levam a vida a sério e mal sabem articular frases banais. E para eles os estilistas criam, ou melhor, copiam camisetas com estampas de araras ou coisas do gênero; vi outro dia na TV, por sinal, um deles usando uma camiseta com desenhos que imitam aquelas infames roupas de marinheiro que antigamente os pais impunham a crianças que não tinham poder de escolha... Será que, de tanto serem tratados com propagandas "Custa apenas R$ 99,99" (nunca dizem "cem"), os cidadãos se acostumaram a ser enganados? Isso explica também a cultura do Photoshop, que transforma celebridades em deusas de cera.

Essa infantilização do consumo tem muitas consequências visíveis em nosso tempo, como a ansiedade, que faz as pessoas cada vez buscarem mais muletas emocionais para a tal autoestima (de pílulas a plásticas, de vícios a fobias, de superstições a religiões), inclusive depositando grande expectativa em relacionamentos mais virtuais que reais. Há também o que já chamei de patrulha das aparências, em que uma pessoa exibir barriguinha ou ruga é algo condenado com sarros ou olhares, levando especialmente as mulheres a injeções e aspirações que só as deixam piores, para não falar das roupas de perua ou anacrônicas. Talvez mais sério ainda, cria uma exigência financeira que apenas uma minoria pode bancar; a maioria fica devendo ao banco mesmo, comprando objetos e carros em parcelas absurdas. Por fim, o convívio inteligente é afetado, aquele que pede cultura, maturidade, simplicidade e senso de ironia. Como as grifes, as opiniões são iguais, compradas na mesma gôndola mental.

Rodapé. Nada mais distante desse mundo do que o gênio de Robert Walser (1878-1956), o escritor preferido de Kafka, de quem sai no Brasil pela primeira vez o romance Jakob von Gunten (Companhia das Letras, tradução de Sergio Tellaroli). É de 1909! Dele só existe disponível em edição nacional O Ajudante (Arx) e nada daquilo que melhor fazia, a prosa breve, como nos Microescritos, que descobri por causa de Walter Benjamin. A vida de Walser daria uma de suas histórias. Internado em clínica psiquiátrica de 1929 em diante, viveu anônimo e foi encontrado morto em cima da neve.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tenho o hábito feio de dobrar a ponta das páginas de um livro enquanto o leio, para marcar passagens preferidas, até mesmo para citar em meus comentários depois. Lendo Jakob Von Gunten, que é um diário de um garoto numa escola alemã, de repente me dei conta de que tinha dobrado quase todas as páginas. Marquei passagens como a da página 75: "Quando as pessoas alcançam sucesso e reconhecimento, notamos de imediato, porque, fartas de satisfação consigo mesmas, elas se tornam quase gordas, e a força das vaidades as incha feito balões, deixando-as irreconhecíveis. Que Deus proteja um homem do reconhecimento das multidões. Quando não o arruína, ele só faz confundi-lo e drenar suas forças". Gainsbourg que o diga.

A escola se chama Instituto Benjamenta e serve para amestrar meninos que serão criados da classe alta, ou seja, serve para que saibam ser servis. Curiosidade e contestação, portanto, são defeitos morais. "Nossos olhos dirigem-se constantemente para um vazio prenhe de reflexão, o que também constitui exigência do regulamento. Na verdade, não deveríamos ter olhos, porque olhos são insolentes e curiosos, e insolência e curiosidade são dignas de reprovação, se examinadas por quase todos os pontos de vista saudáveis." Não é difícil ver por onde se deu a influência sobre Kafka.

A educação preza pelo que chama de humildade, ou seja, a ausência de pensamento independente ("Pensar é resistir", diz o narrador); o trabalho dos pedagogos é apequenar os futuros adultos: "Eu, de minha parte, serei algo bem inferior e pequeno. A sensação que me diz que assim será é tão completa e inabalável como um fato consumado. Deus meu, e ainda assim tenho toda esta coragem de seguir vivendo? Que há comigo? Muitas vezes, sinto certo medo de mim, mas não por muito tempo. Não, não, confio em mim. Mas não é isso verdadeiramente cômico?".

Pode-se dizer que essa ironia amarga tem a ver com a época, com aquela antessala fúnebre da Primeira Guerra, mas Walser tem muito a dizer sobre o mundo atual, como dizem os clássicos. Ao descrever a multidão caminhando pelas ruas da cidade, fervilhando em sua diversidade aparente, Jakob comenta: "Todos buscam, todos anseiam por riquezas e bens fabulosos. As pessoas têm pressa. Não, elas se contêm, mas a pressa, o anseio, a aflição e o desassossego rebrilham, cintilantes, nos olhos ávidos. (...) E as pessoas olham tão perdidas". Grandes escritores não dizem o que gostamos de ouvir.

Cadernos do cinema. O melhor do documentário Serge Gainsbourg, que no Brasil ganhou o subtítulo O Homem Que Amava as Mulheres, é a recusa em glamourizar o personagem. Afinal, ninguém mais fácil de glamourizar: um artista feio que teve mulheres como Juliette Gréco, Brigitte Bardot e Jane Birkin, compôs canções para elas e, com uma delas, Je t"Aime... Moi Non Plus, provocou escândalo entre os conservadores por simular som de orgasmo feminino. Gainsbourg fuma por todos os poros e é perseguido por uma caricatura de si mesmo, liberdade poética que o filme tem bom gosto de usar apenas pontualmente, para simbolizar seu complexo de inferioridade, sua paranoia resultante da origem judaica e aparência física.

Como tantos famosos, sobretudo os que ganham fama mais pela vida do que pela obra (Gainsbourg queria ser um Aznavour, mas nunca se igualou), apesar do real talento que tinha, ele passou à autodestruição, agindo de modo maluco diante dos filhos e fazendo uma provocação ridícula com a Marselhesa em reggae. E terminou com uma mulher sem um décimo da classe das citadas. O documentário faz tudo isso sem deixar de ser afetivo e informativo.

Por que não me ufano. As pessoas que diziam com toda a certeza que o acidente do voo 3054 da TAM em 2007 não tinha relação nem mesmo indireta com a crise aérea estão agora obrigadas a se retratar. O Ministério Público Federal denunciou a então diretora da Anac, Denise Abreu (a do charutão), e dois diretores da empresa aérea por imprudência e negligência. Abreu é acusada de liberar a pista inclusive para dias de chuva sem a devida inspeção; os diretores, de terem permitido o pouso e não redirecionado o avião para aeroportos mais seguros, com melhores condições de operação e margem de erro. Ou seja, os riscos eram conhecidos e a devida prevenção não foi tomada; em outros aeroportos o desfecho poderia ter sido menos trágico. A Justiça tarda e falha, mas desta vez ninguém pode sair acusando apenas o piloto de tudo.