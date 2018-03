A divina avó

IAN SPELLING , THE NEW YORK TIMES , O Estado de S.Paulo

Certo dia, não faz muito tempo, Bette Midler e Whoopi Goldberg se sentaram para conversar. "Whoopi me disse: acho que eu não teria feito hoje e com esta idade", Midler recorda. "E eu respondi: por favor, você!? E eu?" Ela então dá de ombros.

"É um mundo muito, muito diferente", comenta ela que nasceu em Honolulu, no Havaí. "É, de uma maneira engraçada, como o cinema costumava ser, quando os cinema era coisa de deuses e deusas. Você tinha de ter aquele tipo de rosto e aquele tipo de voz." De repente, Midler se anima e sua verve habitual ressurge. "Mas sabe de uma coisa, eu fiz", afirma. "Bom para mim, e bom para ela também. Nós fizemos. Não é? Demos a volta por cima. Fizemos nossos trabalhos, e eles nos amaram. Não é?"

Por menos que pareça, Midler fez 67 anos em 1.º de dezembro. Ao longo de sua carreira, ela vendeu milhões de álbuns, se apresentou ao vivo por todo o mundo, levantou quantias fabulosas de dinheiro para caridade e atuou em filmes e na televisão, mostrando-se excepcional tanto em comédias como em dramas, com créditos se estendendo de A Rosa (1979), Um Vagabundo na Alta Roda (1986), A Praia (1988), Gypsy - A Trajetória do Sucesso (1993), O Clube das Desquitadas (1996) e Quando me Apaixono (2007). Desde 2010, porém, quando completou uma sequência de dois anos e 180 apresentações de The Showgirl Must Go On no Caesars Palace, em Las Vegas, a Divina Miss M esteve, como ela mesmo define, "desaparecida em combate".

Isto mudou no Dia de Natal, quando Midler voltou às telas e à comédia de tema familiar com Parental Guidance (no Brasil, Uma Família em Apuros, com previsão de estreia para abril). Ela e Billy Crystal interpretam Diane e Artie Decker, um casal à moda antiga ao qual a filha tensa (Marisa Tomei) recorre para cuidar de seus três filhos pequenos (Bailee Madison, Joshua Rush e Kyle Harrison Breitkopf) enquanto se junta ao marido (Tom Everett Scott) numa viagem de negócios.

O lançamento iminente do filme serviu de pretexto para uma rara conversa com Midler. Durante meia hora, a cantora/atriz, parecendo mais jovem do que sua idade, conversou afavelmente sobre Uma Família em Apuros e, orgulhosamente, nostalgicamente até, sobre a sua vida e a sua carreira de sucesso.

"Conheço Billy há muitos anos porque morei em Los Angeles e costumava vê-lo o tempo todo", lembra Midler. "Eu sempre o admirei e gostei do seu trabalho. Amei Harry e Sally - Feitos um para o Outro (1989), amei Amigos, Sempre Amigos (1991) e amei A Arte de Fazer Rir (1992). Somos muito parecidos em temperamento e nossos sensos de humor são muito similares."

Ela continua a enumerar coincidências. "Ele também começou a vida como cantor e dançarino. Sua família era toda musical. Seus avós e seu pai, eu acho, tinham um selo no qual Billie Holiday e todos eles estavam. De modo que ele adora música e a compreende. Eu tive muita sorte e fiquei muito contente de receber seu telefonema, porque nós somos como um par de sapatos velhos."

Apesar de ser uma comédia, Uma Família em Apuros também mexe com as emoções, garante Bette Midler. O personagem de Crystal é um bom sujeito, mas dos que foram omissos em seus deveres de pai por estarem muito envolvido com sua carreira de locutor de jogos de beisebol de segunda divisão. Ele só encontra tempo para reatar com a filha e ficar conhecendo o neto porque a equipe, querendo se modernizar, o demitiu.

"É uma segunda chance para ele", argumenta Midler, "e, para chegar ao autoconhecimento, ele terá de matar os dragões, que são estes netos. Estamos presos ali com aquelas três crianças. Elas não são monstros, mas são realmente duras e estão na delas e nada dispostas a se mexer."

"Eu sou a coadjuvante", ela acrescenta. "Sou o Sancho Pança. Gostei deste papel. Eu me diverti um bocado fazendo-o." Um ponto alto do filme é uma cena simples, doce, em que Diane e Artie cantam e dançam juntos na cozinha de sua filha. Sem eles perceberem, os três netos estão empoleirados numa escada próxima assistindo.

A gênese da cena, conta Midler, foi quando ela e Crystal estavam ansiosos para impedir os três atores infantis de fazerem correrias no set. "Estávamos cantando para os garotos", ressalta ela. "Nós cantávamos para mantê-los calmos e felizes durante os preparativos de filmagem, que podem ser muito demorados. O que mais se podia fazer afora cantar? E nós cantávamos. Cantávamos as canções novas dos grandes, dos Coasters e dos Drifters, gente assim. Eles nunca tinham ouvido nada do gênero. E nunca tinham ouvido porque estavam três gerações distantes da nossa. Aí (os realizadores) concluíram: 'Vamos pôr uma canção no filme'", recorda ela. "(O diretor) Andy Fickman me procurou. Acho que foi ideia do Billy, mas ele não quis me contar. Aí eles disseram: 'Você topa?'. Eu falei: 'Não quero fazer isto'. Eles insistiram: 'Por favor, por favor", e eu acrescentei:'Tudo bem'". "Funcionou", informa Midler, "e a razão por que eu gosto dela é que havia nós e havia eles, os garotos, assistindo. Esta é a magia da cena, mesmo, eles terem visto e ouvido, eles experimentarem alguma coisa que nunca haviam visto antes."

Bette Midler tem viajado muito promovendo o filme, mas não tinha nada em vista para depois que ele estreasse. Como ela adianta, está "avaliando a situação" e sem nenhuma pressa de fazer qualquer outra coisa.

"Estou esperando alguma coisa mobilizar a minha fantasia", diz ela. "O que estou esperando? Não sei. Estou aguardando ser inspirada, como qualquer um." "Enquanto isso, eu me mantenho ocupada", opina Midler. "Tenho uma organização ambiental gigante, o New York Restoration Project. Nós existimos há 17 anos com nossos parques e jardins, preenchendo o espaço quando o Departamento de Parques não tem a oportunidade e os recursos. Ela me mantém muitíssimo ocupada."

"Também tenho a minha família", ela acrescenta, referindo-se ao marido, Martin von Haselberg, e à filha de 26 anos, Sophie. "Estas coisas tomam um bocado de tempo." Quem antecipar um novo álbum de Midler, porém, provavelmente ficará desapontado. Seu lançamento mais recente foi o álbum de Natal Cool Yule (2006), e não há nada no horizonte.

"Adoro música. Adoro trabalhar ao vivo, ainda adoro me apresentar. Ainda adoro tudo isso. Se quero gravar? Não sei se eles ainda fazem do meu jeito. Acho que fazem muito diferente. Está tudo muito diferente no meio musical", Midler continua. "Nunca pensei que veria isto em minha vida. De modo que sou como qualquer um de minha geração. Estamos nos acostumando a isso, apesar de fazer 15 anos que o dobre de finados soou."

"Pessoas ainda compram música e pessoas ainda adoram música", enfatiza ela, "especialmente as que, como eu, estão acostumadas a comprar CDs e ainda vão ver os ídolos que amavam quando estavam crescendo. Se eu gosto do processo de gravação? O Pro Tools é fabuloso, mas não sou uma fã. Não gosto de ficar ali sentada enquanto eles fatiam vocais. Não estou nessa."

O tópico do envelhecimento surge repetidamente nas entrevistas recentes de Bette Midler, já que ela nunca havia interpretado uma avó anteriormente, e ela não fica acanhada em abordar o tema.

"Tenho muito orgulho da minha idade", afirma Midler. "Tenho muito orgulho do fato de que cheguei tão longe e tenho muito orgulho de estar em forma. Tenho muito orgulho do fato de que quase não sinto dores nem mazelas - bato na madeira! Meu marido diz que é apenas sorte", ela admite. "É simplesmente estranho que eu esteja em tão boa forma, mas eu trabalho muito nisso. Luto com unhas e dentes e meu marido luta com unhas e dentes também, só que nós temos aqueles quadros mentais do que somos - não do que éramos quanto tínhamos 20 anos, mas apenas que estamos em forma."

"Vejo pessoas que desistem, e entendo perfeitamente", conclui Midler. "Entendo perfeitamente, mas não é para mim. Eu não poderia fazer isto." / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK