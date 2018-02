'A Diarista' retorna à programação da Globo em 2008 Cláudia Rodrigues volta ao ar com A Diarista em 2008. Por enquanto, só ela. O diretor da atração, José Alvarenga, e parte do elenco do humorístico não querem retomar o projeto. Assim como o diretor, as atrizes Helena Fernandes (Ipanema) e Dira Paes (Solineuza) deixaram claro que não farão mais o programa. Apenas Cláudia, Sérgio Loroza (Figueirinha) e Cláudia Mello (Dalila) devem permanecer no elenco. A Diarista saiu do ar em julho, com a promessa de voltar no segundo semestre de 2008. O motivo alegado na época foi a queda de audiência. Em seu lugar entrou Toma lá, Dá cá, que, com a missão de alavancar o ibope no horário, fez justamente o contrário: derrubou ainda mais a audiência.nDe 24 pontos, a média de A Diarista, o horário chegou a cair para 17 pontos com a sitcom de Miguel Falabella. Com a volta de A Diarista, Toma lá, Dá cá tem dois destinos pela frente. Um deles é, sim, o término. O outro, mais otimista, é a transferência da sitcom para as noites de domingo, logo após o Fantástico. A Globo, por meio de sua assessoria, não confirma essas mudanças da programação.