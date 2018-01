A Diarista retorna à programação da Globo Terça-feira é dia de faxina divertida na Globo. Após três meses de férias, o seriado A Diarista retorna à grade com episódios inéditos. No primeiro capítulo do ano, Marinete (Cláudia Rodrigues) é contratada para ser babá de Verônica (Ilana Kaplan), uma terapeuta especializada em tratar pessoas com dificuldade para deixar de fumar. Ironicamente, a própria profissional não consegue abandonar o cigarro. Desta vez, a missão da doméstica mais engraçada da televisão é impedir que a patroa fume. Tentando cumprir sua tarefa, Marinete enfrentará vários imprevistos, chegando a ser até algemada. Com texto final de Aloísio de Abreu e direção geral de José Alvarenga Junior, A Diarista já está no ar há três anos, sempre com ótimos índices de audiência. "O programa é uma novidade a cada semana. O carinho e o desejo de fazer A Diarista com boa qualidade continuam", garante o diretor. Cláudia, a protagonista, diz que incorporou Marinete definitivamente em sua vida. "Ela já está no meu sangue. O que mudou foi o que os autores, os diretores e eu mesma emprestamos para a personagem ao longo destes anos. São coisas que vão surgindo durante as gravações", declara a atriz. O episódio Fumo Zero foi rodado na última semana, com participação de Cláudia Mello (Dalila), Helena Fernandes (Ipanema) e Serjão Loroza (Figueirinha). Para os fãs de Dira Paes, a nova temporada traz uma agradável surpresa: a estabanada Solineuza, melhor amiga de Marinete, continua em cena. No início do ano, comentava-se que a atriz teria sido escalada para Cobras e Lagartos, a próxima novela das sete, e por isso deixaria o elenco do seriado.