A DESPEDIDA DE UM ÍCONE IMPREVISÍVEL

JANE WOLLMAN RUSOFF , THE NEW YORK TIMES , O Estado de S.Paulo

A imprevisibilidade permeia as mais poderosas performances de Jean-Louis Trintignant. Assim é em Amor, de Michael Haneke, uma história melancólica em que o ator de 82 anos, um ícone da nouvelle vague, interpreta o marido devotado de uma vítima de derrame, vivida por outra estrela veterana, Emanuelle Riva, de 85 anos.

Trintignant está tendo uma recepção mais calorosa por Amor do que em qualquer obra anterior. O filme recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2012 e é a peça principal de um festival de duas semanas de filmes do ator em NY.

Depois de chamar inicialmente a atenção do público interpretando o imaturo marido de uma jovem muito sensual (Brigitte Bardot) em ...E Deus Criou a Mulher (1956), Trintignant mostrou que era capaz de mais quando viveu um piloto de carros em Um Homem, Uma Mulher (1966). Vieram papéis mais substanciosos e ele rapidamente fez o nome em policiais e thrillers políticos.

Amor é empreitada pouco característica de Haneke, mais conhecido por filmes controversos e sexualmente provocativos como Violência Gratuita (1997) e A Fita Branca (2009). É um retrato meticuloso, íntimo, do idoso George (Trintignant). Isabelle Huppert faz a filha do casal.

"Amor é sobre lealdade, mas trata também de eutanásia", diz o ator. "Michael não quer que falemos de eutanásia, mas é este o tema. Não é um crime. É um ato de amor."

Amor é o primeiro filme de Trintignant desde Janis e John (2003), e seu primeiro trabalho como astro principal em muito tempo. Ele estava afastado das telas, atuando no teatro, até Haneke contatá-lo sobre Amor. A combinação do enredo poderoso e a chance de trabalhar com o aclamado diretor o atraíram a voltar para a telona, mas ele insiste que não se trata de um retorno. "Não tenho nenhuma intenção de fazer mais filmes."

"Parei de trabalhar no cinema porque é menos interessante do que o teatro. Estar num set de filmagem é muito menos gratificante para o ator do que para o diretor." No momento, ele está pensando até em encerrar sua participação nos palcos, embora esteja fazendo atualmente um espetáculo solo, lendo poemas libertários de escritores franceses do século 20.

A verdade, porém, é que a saúde de Trintignant está em declínio. "Tenho todas as doenças da velhice", diz ele com franqueza. "Espero não morrer de uma doença, mas simplesmente parar de viver. Sinto-me muito bem agora, mas quem sabe? Posso morrer na próxima hora."

O ator perdeu boa parte da visão e usa uma bengala, em parte por causa dos ferimentos sofridos em corridas de carro, um esporte no qual começou a participar depois de fazer Um Homem, Uma Mulher para o diretor Claude Lelouch. "Fui piloto de corrida, como o Paul Newman", lembra, com uma risada. Dois de seus tios tinham sido corredores profissionais, ele acrescenta, e foi ideia dele fazer do seu personagem em Um Homem, Uma Mulher um piloto de corrida.

"Quando Claude Lelouch me trouxe o enredo, meu personagem era um médico", recorda Trintignant. "Mas senti que se fosse um piloto de corrida traria mais tensão. Quando se tem uma história de amor, em especial uma história feliz, pode ficar um pouco sem graça. Assim, o fato de ele ser um piloto de corrida proporcionou violência e tensão à trama."

Nos melhores filmes de Trintignant, ele personifica homens complexos, muitos envolvidos em atividades nefastas. Seus papéis são de pessoas imprevisíveis, cujas ações nem sempre podem ser explicadas, mesmo no fim do filme. "Não sou misterioso assim na vida real, mas era uma pessoa imprevisível. E, como ator, você está constantemente explorando a própria vida para alcançar a verdade na tela. Na maioria das vezes, fui um ator intelectual, mas nos últimos anos tentei ser menos intelectual e explorar melhor as minhas emoções."

O fato de ter se tornado um ator foi, em si, algo imprevisível, diz Trintignant, porque quando criança, sofria de uma timidez paralisante. Mesmo depois de ter desistido dos planos de se tornar um advogado e começado a estudar teatro, ele era tão tímido que seu professor previu que ele jamais daria certo como ator. "Eu atuava de cabeça baixa. Mas também tinha uma vida emocional interna muito rica e a convicção de que algum dia seria capaz de expressá-la. Ser ator é uma terapia maravilhosa para timidez."

Tragédias. "Minha inspiração foi minha mãe", afirma ele. "Ela era uma mulher de classe média muito infeliz. Ela teria adorado ser atriz para encenar tragédias. Conhecia as cenas de cor." Sem conseguir muitos trabalhos como ator na França, Trintignant, então com 26 anos, foi para a Itália, onde teve melhor sorte.

Em 1956, quando o diretor Roger Vadim o escalou para ...E Deus Criou a Mulher, ele se tornou um astro internacional do dia para a noite. E também estrelou um escândalo, quando teve um romance fora da tela com Bardot, então casada com Vadim. Assediado pela imprensa, ele se juntou ao Exército francês na Argélia - embora diga que o fez porque foi alistado e não porque estivesse fugindo do escândalo. Ele serviu durante vários anos na Alemanha, e prefere não discutir o assunto.

"Houve um alistamento", diz ele vagamente. "Mas isto foi há muito tempo. Não consigo me lembrar dos detalhes. Não me lembro nada de todo o trabalho com Brigitte Bardot, mas ela é alguém por quem sinto grande admiração e respeito."

Os três anos no Exército esfriaram a carreira de Trintignant, e embora ele trabalhasse continuamente após retornar a Paris, só voltou ao topo com Um Homem, Uma Mulher. Depois, trabalhou regularmente até o fim dos anos 1990. O filme Janis e John, de 2003, seu primeiro em cinco anos, foi sobretudo um favor da atriz coadjuvante, sua filha, Marie Trintignant. Quando ela foi assassinada por seu namorado pouco depois do encerramento das filmagens, seu pai - que em 1969 havia perdido outra filha de uma morte súbita infantil - abandonou as telas, na sua ideia, para sempre.

"São duas tragédias terríveis que não consegui superar. Eu não as superei nem consigo lidar com elas, especialmente a segunda. Marie era extraordinária. Eu tinha um relacionamento fantástico com ela. Isto é muito mais duro para mim do que a morte de uma criança muito mais nova."

Foi preciso Amor para trazê-lo de volta. Michael Haneke garante que escreveu o papel de George especificamente para Trintignant, mas o ator duvida. "Não sei se é verdade."

Trintignant completou 82 anos em 11 de dezembro, mas já não comemora seus aniversários. "Quando se fica muito velho, um aniversário é um castigo, não uma recompensa." / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK