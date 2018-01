A despedida de James Farentino Morreu na terça-feira o ator norte-americano James Farentino, após sofrer uma parada cardíaca em hospital em Los Angeles, na Califórnia, segundo a agência Associated Press. O artista tinha 73 anos e enfrentava uma longa doença. Farentino contracenou com Faye Dunaway em Evita Peron e participou de séries de TV, como Melrose Place e Plantão Médico, e de filmes, como Nimitz - De Volta Para o Inferno, de 1980, ao lado de Kirk Douglas e Martin Sheen. Mas foi celebrizado na série Trovão Azul, versão para a TV do filme produzido em 1983. Seu último trabalho como ator foi no filme para a TV Drive/II, em 2006, de acordo com o site IMDB. / AP