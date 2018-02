A despedida da elegância

O compositor Billy Blanco morreu ontem de manhã, no Rio, aos 87 anos, depois de oito meses de uma internação decorrente de um derrame cerebral. O corpo foi levado para velório na Câmara dos Vereadores e seria velado, como ele queria.

Segundo Mônica, filha de uma afilhada de Billy e de sua mulher, adotada pelo casal há 56 anos, contou que ele estava inconsciente desde a internação, com breves momentos de comunicação com a família, através dos olhos.

Na Unidade de Terapia Intensiva, ele não podia falar, por causa da traqueostomia que lhe permitia respirar, e sentia dores. Antes do AVC, levava uma vida regrada - nada de boemia. "Não bebia, não fumava, controlava a pressão com remédios e fazia hidroginástica cinco vezes por semana", contou Mônica, que tem dois irmãos, Billynho, de 55 anos, músico, e Paulo, de 50.

No ano passado, Billy vinha participando ativamente das discussões sobre as possíveis mudanças na Lei dos Direitos Autorais - era do conselho deliberativo da Sociedade Brasileira de Administração e Proteção dos Direitos Intelectuais, e frequentava reuniões e eventos com outras entidades. Brigava por seus direitos e os dos colegas, pela não-relativização da legislação atual. Sempre de branco, sempre angariando simpatias. "Quando ele chegava, todo mundo queria falar com ele, conviver. Era muito gentil e cavalheiro, educadíssimo", disse ontem a amiga e cantora Ellen de Lima.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Billy era "um legítimo carioca nascido no Pará", como cravou Mauro Salles no belo CD em homenagem ao compositor, A Bossa de Billy Blanco, lançado pela Biscoito Fino em 2002 e atualmente esgotado. Então com 79 anos, Billy ficou surpreso com o convite para participar do disco cantando. "No início achei que era sacanagem. Depois vi que eles estavam mesmo malucos", brincou. "Cantando me sinto jovem", disse. Mais surpreendente foi o resultado, já que a maciez de seu canto parecia não ter sofrido a ação do tempo. Muito menos as canções.

O antológico duo de Dick Farney e Lúcio Alves em Teresa da Praia (1954) foi reproduzido por Paulo Jobim e Billy Blanco Jr., filhos de Tom e seu parceiro, que se conheceram no início da década de 1950. Referências da bossa nova e da jovem guarda estão na regravação de Erasmo Carlos para Mocinho Bonito (1956), outro êxito de Billy popularizado pela musa Doris Monteiro. A Banca do Distinto, clássico do repertório de Isaura Garcia, ganhou nova roupagem com a conterrânea do autor, Leila Pinheiro.

"Achei o projeto maravilhoso, porque é difícil, nesta altura do campeonato, quando todo mundo está querendo pagode e outras coisas, emplacar músicas feitas há 50 anos", comentou o compositor na época. "Quando a Leila Pinheiro me perguntou de quando era a música gravada por ela, Banca do Distinto, e eu disse ser de 1951, ela ficou abismada."

Declaração de sua paixão pelo Rio, o CD produzido por Billy Blanco Jr. é apenas uma parte mais visível da extensa obra de Billy, que na feliz conjunção com Tom Jobim (1927-1994), nos primórdios da bossa nova, criando a sofisticada e ambiciosa Sinfonia do Rio de Janeiro (leia abaixo). Billy foi um daqueles artistas que transcendem a origem - como o baiano Tom Zé em São Paulo e o carioca Milton Nascimento em Minas - e criam uma nova identidade, no caso dele desde que desembarcou no Rio.

Engenharia ou Arquitetura? Nascido William Blanco Abrunhosa Trindade em Belém, em 1924, ele partiu para São Paulo com 18 anos. Desde cedo o caçula da família foi fisgado pela música, mas o pai disse que só permitiria que tocasse violino. Violão era um "instrumento menor", portanto, jamais.

William persistiu naquilo que estava determinado a fazer e dia após dia foi aprendendo novas posições no instrumento do qual se tornou executor dos mais refinados. Valeu a teimosia. Antes mesmo de terminar os estudos no período ginasial ele já estava tocando no grupo Os Gaviões do Samba, no Cassino Marajó. Ele então já ganhava dinheiro com música, tocando num programa de rádio local.

Em 1942, William foi cursar engenharia ainda no Pará, mas descobriu dois anos depois que seu negócio era outro, arquitetura. Os sonhos que seu pai tinha de ver o filho formado na Engenharia do Mackenzie e casado com uma paulista foram por terra. Já no Mackenzie, em São Paulo, desde 1946, William virou Billy (apelido dado por um colega) e compôs Samba do Morro, que a cantora Leda Barbosa interpretou na Rádio Nacional. Foi o início de uma carreira brilhante. / COLABOROU ROBERTA PENNAFORT, DO RIO