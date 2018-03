A descoberta do Amazonas

Livro de Jó

E m torno do rosto, havia o ruído das sílabas que suscitava na imaginação o farfalhar distante das árvores na floresta que suscitava o longínquo marulhar das águas no rio. A-ma-zo-nas. O menino saía de casa pelos ouvidos e ganhava pé no mundo desconhecido. Seus olhos cismarentos apenas enxergavam a dimensão restrita do quarto de dormir e do cômodo da casa para onde ele era transportado pela empregada negona, e a dimensão limitada do jardim e do quintal de árvores frutíferas. Os ouvidos iam além das janelas e das portas; iam além do portão fechado da casa e caminhavam quilômetros e mais quilômetros. Enxergavam a ressonância vegetal e aquática do Amazonas que, desprovido de imagem reguladora, lhe escapava pelas mãos sujas, como o punhado de terra esfarelada com que brincava sob os olhos da babá, ou lhe escoava pelas mãos já limpas, como água a precipitar ensaboada pelo ralo da pia. O menino crescia em cada sílaba repetida da palavra amazonas. Elas alegravam sua mente itinerante e sonsa sem lhe dar direito a bilhete de entrada no espaço que, no entanto, era vangloriado pelo pai como o celeiro da humanidade.

O ruído das sílabas de amazonas escorregava para o de outra palavra, mágica, que entre muitas e variadas lhe entrara ouvido adentro e se destacara como capaz de demolir muralhas. Ganhara peso e força a nova palavra: abre-te-sé-sa-mo. Será que ela poderia desabotoar a blusa da palavra amazonas, mostrá-la despida, revelando na nudez o que estava sendo guardado a sete chaves longe, muito longe da mente curiosa? Ao cair no sono, o menino proferia abre-te-sésamo, repetindo as sílabas na cadência da voz materna sentada à beira da cama. A penca de chaves douradas lhe era entregue pelo califa e um portal cinzelado em prata maciça e enfeitado de pedras preciosas se abria em luzes e cores para que ele e os quarenta ladrões, todos montados sobre cavalo, entrassem em tropel amazonas adentro. Devassado o esconderijo do celeiro da humanidade, as mil e uma riquezas estariam à disposição do menino conduzido pela cadeira de rodas. De pé na imaginação, os olhos ciscavam, no entanto, à entrada do portal do Amazonas, assim como a palavra abre-te-sésamo.

O menino enfrentava com sagacidade o inferno das pernas que, por não terem recebido de Deus as forças necessárias para caminharem por conta própria, marcavam passo pelos cômodos da casa e pelo quintal como as uniformizadas dos soldadinhos de chumbo em formação pelo assoalho do quarto de dormir.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O menino crescia nos braços que se alongavam em dedos ágeis e corajosos. Eles sustinham o que agarravam e abriam - tendo as pernas como apoio - a página do atlas anunciada pela professora primária, que vinha bater à porta da casa, manhã sim, manhã não.

"O Amazonas está aqui, nesta página."

Percorria o despropósito do mapa impresso no retângulo cerrado da folha de papel. Linhas se harmonizavam em cores diferentes e se entretinham com palavras e mais palavras desconhecidas, dispostas por todos os lados e em todos os sentidos. Na página aberta do atlas, o Amazonas era apresentado e desenhado de maneira tão deslavada e meticulosa que ele teve medo de se perder no emaranhado da floresta sem saber se poderia encontrar o caminho de saída antes da hora em que seria levado para a sala de jantar. Nas águas rasas do mistério esclarecido, a curiosidade perdia forças. Com medo da algaravia de linhas e de letras que o mapa estatelava à sua frente, fixou os olhos nos espaços brancos e de lá não os tirava, como a se proteger de inimigo com armadura medieval. Deixava-se embalar pelo minguado silêncio em branco na folha de papel. A cabeça se desanuviava frente ao inexorável.

Cria coragem. Passa por cima da legenda inscrita ao pé da página e do monte abusado de nomes espalhados. Ganha galeio para colar os olhos ao tronco da linha azul dominante e, com o dedo indicador, acompanhá-la da esquerda para a direita até o espaço infinito do oceano. Do robusto tronco fluvial vê que vão germinando mil e uma raízes grossas e raízes mais finas, também azuis, que, de um lado e do outro, vão fincando o Amazonas na terra, como centopeia. Os rios afluentes o levam a se espraiar por todos os recantos da página, que nem as árvores frutíferas esparramadas pelo quintal. Raízes não faltam às árvores, às centopeias, ao menino e ao Amazonas. Falta-lhes o voo supérfluo, leve e celeste das moscas, das borboletas e dos passarinhos, que nega o caminho pré-desenhado no chão pela cadeira de rodas. Ela volta por onde passou. Não há escapatória.

Como o caminho do majestoso tronco azul poderia ser só de ida-e-volta e sempre no mesmo leito?

As raízes, o menino pensava nelas como se fossem arapuca de pegar passarinho.

À semelhança da palavra amazonas e da sucuri gigante que lhe foi mostrada na televisão pela empregada, o tronco azul do rio permanece deitado de costas, quietinho, silencioso, estendido e sonolento na cama branca do atlas. A sucuri se enrola no boi, quebra-lhe todos os ossos e o engole de uma abocanhada. Rumina o corpo do animal sem mastigar. "Sucuri-engole-homem, assim a chamam" - lhe diz a acompanhante. "Enrola-se no corpo do pescador e o engole de uma vez só, como se fosse uma colherada de sorvete. Seus dentes estão nos músculos da barriga."

Aparece na janela do quarto a cabeça negra de beiços vermelhos do jardineiro. Ele está grimpado na mangueira e, munido de serrote, corta os galhos da árvore que querem entrar casa adentro como se fossem cobra venenosa. Enlaçado ao tronco, o jardineiro maneja pra lá pra cá o serrote, desbastando o que lhe parece perigoso por estar se intrometendo no quarto de dormir, aonde não é chamado. Chuááá, o menino escuta a voz dos galhos da mangueira em viagem de encontro ao chão.

O jardineiro é retrato que fala. Seu sorriso de vitória chega enquadrado pelo retângulo da janela e adornado pelas cortinas abertas. "Você quer? - mostra dois galhos menores serrados e pergunta se ele os quer para brincar no quarto. Sentado na cadeira de rodas, ele diz que sim. Ele diz que não. E agradece. O jardineiro insiste. "Não quer mesmo?". Pergunta-lhe então se ele tem canivete. Como diz que não tem, pergunta-lhe se não quer ganhar um para ir fabricando brinquedos com a madeira. "Dou-lhe de presente um canivete, de lâmina bem afiada." Ele responde que não quer o canivete. E agradece. Ao se retirar da janela, a cabeça preta do jardineiro deixa o menino com o colorido verde nos olhos, colorido tão impalpável quanto o azul torrencial que caminha pé ante pé pelo mapa em direção ao azul pálido do oceano. Sua imaginação quer escapar-se da página do atlas, mas é enforcada pelo olhar que não se cansa de examinar o mapa. Já o tem na memória tintim por tintim.

O menino crescia nos acessos repetidos de tosse que encharcavam o corpo de suor e povoavam em febre e pesadelos a noite profunda do sono. Tossia, e mais tossia, guinchava que nem porco, e a mãe, ao pé da cama, passava-lhe pela testa a toalha de mão umedecida com álcool e cânfora diluídos na água quente. Ele não a sabia ao lado, tão distante que estava a andar na cadeira de rodas pela floresta amazônica. Estava à espera da sucuri engole homem.

Como a sucuri gigante não chegasse, levanta da cadeira e caminha até a margem do rio. Submerge-se nas águas límpidas e turbulentas que o embrulham em frio até o pescoço. Mergulha todo o corpo no rio, e as traíras, apapás, barbados, tambaquis e pirarucus passam por ele, escarafuncham seu nariz, os ouvidos e a boca, e se enroscam pelos seus cabelos, braços e pernas, como a saudar o intruso desejado. Seus olhos piscam piscando por causa da água e a tosse espanta os peixes e chama a atenção do boto cor-de-rosa, que já dava adeus às águas, pronto para ir se esbaldar na festa junina do povoado. Já em terra, o boto esconde o nariz avantajado, protegendo-o com a aba descida do chapéu de palha.

O menino sai das águas e caminha atrás do boto cor-de-rosa que, por entre os troncos de seringueira, se desenvolve rápido e audaz, seguindo uma trilha que ele não sabe aonde vai dar. O menino sente no rosto os respingos do orvalho. Todo o corpo úmido treme de suor, e suas passadas vão ficando cada vez mais lentas. Exausto, ele vai sendo deixado para trás pelo boto, sozinho, perdido ao meio da floresta, sem vivalma à vista, a quem gritar por socorro. O boto caminha lépido e fagueiro lá longe e sua marcha saltitante já está sendo direcionada pela música sedutora da sanfona, do violão e do pandeiro, e embalada pelas ordens dadas pelo mestre marcante que comanda os passos da quadrilha. Passeio dos namorados; anarriê; a galope; caminho da roça; olha o trem, enguiçou; olha a chuva, já passou; olha a cobra, ui!...

A sucuri gigante estaca à frente do menino e lhe barra o caminho. Não pode prosseguir a jornada sem enfrentá-la, sem passar por cima dela.

"Tem motivo e dinheiro para seguir viagem?" - pergunta-lhe a sucuri.

"Acho melhor caminhar que ficar parado aqui no meio do mato" - esclarece o menino.

"Chão pisado não dá erva" - aconselha a sucuri.

"Seria tolice esperar o cair da noite para louvar a beleza do dia" - contrapõe-lhe o menino.

"Por que seria tolice esperar se todos aguardam a chegada da morte para louvar o milagre da vida?" - replica-lhe a sucuri.

"Eu como você tenho entendimento: não me vejo nem inferior nem mais fraco" - contesta-lhe o menino.

"Mas quem você acredita possui o poder sobre a floresta e as águas?" - pergunta-lhe a sucuri.

"Quem me fizer andar como o boto cor-de-rosa, com os pés descalços" - responde-lhe o menino.

A sucuri gigante não titubeia. Criança manhosa e rebelde, ela vai me matar - pensa, e decide. Engole-o de uma bocada só.

Transtornado, o menino acordava em casa. Seus olhos tateiam o rosto cansado da mãe e enxergam, no vão da janela, as pálpebras abertas da aurora.