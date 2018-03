'À Deriva' vai representar Brasil no Festival de Cannes

"Estou realizando um sonho de cinéfilo", diz Dhalia, que já foi a Roterdã e Moscou com Nina e a Sundance com Cheiro do Ralo, seus longas precedentes. E não importa que À Deriva, ainda sem data de estreia no Brasil, não concorra à Palma. "Este festival vai ficar marcado como o da mudança", ele avalia. "A crise econômica acabou com um tipo de cinema independente baseado na venda antecipada. Ainda não sabemos o que vai surgir, mas essa poderá ser a última seleção com base nesses filmes, que têm a cara de Cannes. Todos os grandes nomes integram a mostra competitiva. Vai ser uma disputa pesada que vou poder acompanhar sem estresse. O fato de À Deriva ser uma produção da O2 com a Focus Features vai abrir janelas para a negociação de projetos internacionais."

Tudo é sensível em À Deriva, garante Fernando Meirelles, da O2 Filmes. Sobre a ida a Cannes, ele é taxativo: "Lá vamos nós mais uma vez. Embora pareça uma fábrica de malucos, Cannes é sempre ótima plataforma para lançar um filme." A disputa ?pesada? na competição a que se refere Heitor Dhalia inclui alguns dos maiores diretores do mundo. Pedro Almodóvar (Abrazos Rotos), Lars Von Tier (Anticristo), Alain Resnais (Les Herbes Folles), Quentin Tarantino (Inglorious Bastards), Michael Haneke (Das Weisse Band), Ang Lee (Taking Woodstock) e Ken Loach (Looking for Eric) são alguns dos grandes que concorrerão à Palma de Ouro da 62ª edição do Festival de Cannes, de 13 a 24 de maio. Além de Heitor Dhalia, o colombiano Ciro Guerra participa da seção Un Certain Regard com Los Viajes del Viento. As informações são do Jornal da Tarde.