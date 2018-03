À Deriva faz show amanhã em São Paulo

Amanhã, o público poderá conferir as músicas novas e, também, as do segundo disco, "À Deriva II", em show às 23h, na Serralheria, em São Paulo. Sexta-feira retrasada o grupo esteve lá fazendo a apresentação do "Suíte do Náufrago", com projeções de imagens em um telão.

O show sempre será melhor que o disco. Isso é mais intenso na música instrumental mas, no caso desses músicos, é ainda mais forte. Rui e seus amigos Beto Sporleder (sax), Daniel Müller (piano) e Guilherme Marques (bateria) têm uma única certeza: sabem que estão em alto mar, eles sentem o vento, as ondas, o tempo, mas traçam caminhos que parecem improváveis, com base em todas essas sensações. A bússola existe, mas não tem um ponteiro. O disco é importante para divulgação, mas no fundo, aprisiona o caminho que eles seguiram no dia da gravação.

À Deriva

Serralheria

Amanhã, 23h

Rua Guaicurus, 857, Lapa, São Paulo

Preço: R$ 10