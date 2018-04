'À Deriva' abre amanhã o Festival de Cinema de Paulínia O Festival de Paulínia de cinema, que acontece no interior de São Paulo, abre amanhã sua segunda edição, com a exibição fora de concurso de "À Deriva", de Heitor Dhalia, que participou do Festival de Cannes. Dia 16, fecha a mostra "Tempos de Paz", de Daniel Filho, que é o homenageado deste ano. O espírito eclético toma conta deste festival. Se "Dhalia" representa o que há de alternativo no cinema brasileiro, Daniel encarna o que existe de comercial.