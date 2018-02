A delicadeza de o elixir do amor

No caso específico do Elixir, o que chama a atenção, além de inovações no papel do acompanhamento orquestral (em especial na orquestração) ou da riqueza do libreto (do dramaturgo Felice Romani), é o modo como esses elementos se articulam em torno de um justo senso teatral. E essa característica fica evidente numa montagem equilibrada como a do São Pedro, em que todos os elementos parecem se encaixar de modo espontâneo. O belo cenário de Sílvio Galvão e a luz de efeitos delicados de Fábio Retti oferecem um pano de fundo sólido sobre o qual podem atuar a inventiva direção cênica de Walter Neiva e a regência segura de Emiliano Patarra.

O Nemorino de Sebastien Gueze; a Adina de Gabriella Pace; o Belcore de Sebastião Teixeira; o Dulcamara de Saulo Javan; a Gianneta da estreante Thayana Roverso - na atuação inspirada dos solistas, tanto no aspecto musical como no cênico, o Elixir ganha em profundidade por meio do diálogo entre passagens de comédia escancarada, como a cena da chegada do charlatão Dulcamara, e outras de caráter mais intimista, caso da ária "Una Furtiva Lagrima"; ou naqueles em que ambos os tons se misturam, como nos duetos de Adina e Nemorino, interpretados com delicadeza comovente.

Crítica: João Luiz Sampaio

JJJJ ÓTIMO

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

JJJ BOM