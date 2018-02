A corrupção dos princípios

Cada princípio corrompido agregou brutalidade à civilização. Os princípios merecem o nome porque sem eles nós sequer seríamos humanos, são virtudes inerentes à espécie. Bondade, verdade, beleza, esses são princípios reconhecidos por qualquer ser humano, por ser capaz de identificá-los. Não seríamos capazes disso se algo em nós não comungasse com essas virtudes. O bem comum é o princípio que na atualidade tem sido negligenciado e corrompido por aqueles que, pensando fazer o certo para ganhar mais dinheiro, não perceberam que quando voltavam para casa com os bolsos gordos empurravam para suas famílias decadência e enfermidade. Quando um princípio é corrompido, começa o processo de o que parecia sólido se desintegrar no ar.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Tratar com frieza as pessoas que perturbam não será, desta vez, uma forma eficiente de afastá-las. Melhor aceitá-las de uma vez por todas do jeito que elas são, sem querer mudar absolutamente nada. Isso as afastará.

TOURO 21-4 a 20-5

Pequenas doses de tudo serão mais úteis e eficientes do que acumular grande quantidade de recursos, mas nada fazer com eles. As pequenas doses são mais facilmente administráveis e promovem dinâmica saudável.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Trate tudo com perfeita honestidade, principalmente trate assim os assuntos capazes de fazer você sentir raiva, pois nesse obscuro sentimento se cozinham desejos de vingança que, no fim, serão contraproducentes.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Leve tudo na brincadeira, ainda que em certos momentos as coisas pareçam ficar sérias demais, ameaçando seus planos. Leve tudo na brincadeira para não tornar desproporcional o que de fato não passaria de piada.

LEÃO 22-7 a 22-8

Quanto mais aberto for seu coração e mais generosas suas atitudes, mais haverá de você para amar. É impossível amar alguém que não toma, em primeiro lugar, a atitude de amar. Amar sem ser amado, essa é a solução.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A raiva não é a única nem tampouco a melhor maneira de mostrar poder. A raiva induz à demonstrações de força, que não devem ser confundidas com poder. Poder, nesses casos, seria tomar a decisão de conter a raiva.

LIBRA 23-9 a 22-10

Aceite com alegria as circunstâncias que predominarem hoje, mesmo que adversas, pois por trás delas acena a mão misteriosa do destino indicando a necessidade de passar por elas com eficiência e dignidade.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Arrogância e amor fluem em direções opostas. Toda forma de arrogância, até a mais velada de todas, como a mágoa, é manifestação de egoísmo, de ensimesmamento, o que nunca poderia ser considerado amor, nunca.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Empurrar aos outros tarefas que são de sua responsabilidade não é uma demonstração de esperteza, já que no futuro essas reaparecerão e você terá de enfrentá-las, ainda mais complicadas do que as atuais.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Em nome de resolver a discórdia questione suas certezas. Ainda que você tenha a alma convencida de todas elas, mesmo assim questioneas. Faça isso em nome de tentar resolver as discórdias que dominam o ambiente.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Assuntos complexos estão em andamento e, por isso, será sábio de sua parte exercitar-se na preservação da saúde, o que não requer nada sofisticado. Pelo contrário, são as atitudes simples

as que promovem a boa saúde.

PEIXES 20-2 a 20-3

As razões lógicas que explicariam o porquê de não ser possível sua existência são infinitamente maiores do que as contrárias. E, no entanto, você existe, o que indica haver algum milagre em andamento. Aprecie esse milagre.