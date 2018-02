A Cor do Som está bem viva

Herdeira do tropicalismo, expoente da música instrumental brasileira, a banda baiano-carioca, criada em 1977, teve nove anos de vida, tocou para milhares de pessoas, mas nunca fez fortuna. Passaram-se 25 anos do encerramento oficial de suas atividades, e os fãs - os antigos e os filhos destes -, ainda a seguem nos shows que acontecem aqui e acolá. Teve na Virada Cultural, em abril, no Viradão Carioca, em maio.

Foi, no entanto, numa apresentação no Pelourinho, há pouco mais de um ano, que a vontade de revivê-la se fez mais forte. O grupo ainda reencontraria Armandinho em Salvador em março, quando o guitarrista sentenciaria: "A Cor do Som existe para transformar a música regional baiana em música pop".

"Fizemos a série "Armandinho convida" e foi a deixa. As pessoas já podem saber que A Cor do Som está aí. Mas tudo mudou, é devagar. Naquela época, a gente só fazia aquilo, eram 250 shows por ano. Cada um tem a sua vida hoje", diz Mú.

Ele produz trilhas para a TV Globo desde 1994, compõe e está lançando CD com a mulher, Ana Zingoni, Voo Silencioso. Depois de tocar com Jorge Ben, Barão Vermelho, Rita Lee, Dadi, paralelamente à trajetória solo, está nos CDs e shows de Marisa Monte, e tem trabalhos em parceria com Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes, entre outros. Ary e Gustavo são professores.

Em 1996, 12 anos depois do desligamento de Armandinho que levaria à dissolução "definitiva" - dividido, ele preferiu voltar a tocar com o pai, Osmar, no mítico trio elétrico de Dodô e Osmar -, o quinteto apresentou no Circo Voador os sucessos que ninguém esqueceu: Abri a Porta, Menino Deus, Beleza Pura, Zanzibar, Semente do Amor, além dos temas instrumentais - repertório que será repisado no Rival. Na ocasião, ganharam o Prêmio Sharp. Em 2005, vieram nova reunião, um DVD e outro troféu.

Para os shows no Rival, com participação de instrumentistas amigos - hoje, o acordeonista Chico Chagas; amanhã, o saxofonista Nivaldo Ornelas; sábado, o trombonista Vitor Santos - faltou tempo para ensaiar muito. A química jamais perdida vai falar alto. "Tem coisas que já são orgânicas, estão no HD. A gente adora estar junto. Vai improvisando no palco, e dá certo", conta Dadi.

A COR DO SOM

Teatro Rival Petrobras. Rua Álvaro Alvim, 33/37, Cinelândia, Rio, tel. (21) 2240-4469. De hoje a sáb., às 19h30. R$ 40/ R$ 50.