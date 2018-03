A cor do som de Clara Uma conversa entre imagem e som, mãe e filho, é a proposta de Sinestesia, recital da pianista Clara Sverner com projeções de Muti Randolph. O repertório é tradicional com pitadas de populares. Inclui Chopin, Webern, Villa-Lobos, Satie e também Marcelo Camelo, cuja composição Saudade, do disco Sou, foi tocada pela pianista. A parte visual do projeto terá uma relação automática com a música. Através de um mecanismo desenvolvido especialmente para esta apresentação, câmeras instaladas no interior do piano fazem com que as projeções de Muti reajam em tempo real às notas de Clara.