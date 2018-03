A construção de uma nação

O objetivo da coleção, em relação ao Brasil, parece ser também o de produzir uma história do País para consumo latino-americano. Por que essa necessidade?

O objetivo é, em primeiro lugar, produzir uma história do Brasil para os brasileiros. Afinal, a coleção sai primeiro em português e só a partir do ano que vem começa a ser traduzida para o espanhol. Além do mais, a despeito de nos enquadrarmos no modelo proposto pela Fundação Mapfre, alteramos o padrão gráfico e ainda mudamos o título da coleção. O nome História do Brasil Nação foi o resultado de um pedido da equipe brasileira que discordou do título original, História do Brasil Contemporâneo. A ideia é que esse longo processo leva à construção de um projeto de nacionalidade: um imaginário e uma sensibilidade. Mas você tem razão: um dos grandes objetivos do projeto é criar uma mirada comparativa. Trata-se não só de "mostrar a história do Brasil para países latino-americanos", como o contrário: oferecer história de países como México, Argentina, Chile e Venezuela para os nossos leitores. Impressiona como conhecemos mais acerca da França, da Inglaterra, dos EUA do que sobre a América Latina.

Por outro lado, o objetivo da coleção em relação à América Latina parece ser o de apresentar uma narrativa da inserção do continente na história contemporânea mundial. Chegou a hora de contar essa história do ponto de vista latino-americano?

Quer me parecer que sim. Há uma nova realidade global, e os países latino-americanos, em especial o Brasil, têm ganhado nova e inesperada visibilidade. Não parece mais evidente, como de fato o era, que nossa história possa ser descrita como uma extensão daquela outra, contadas pelos países centrais. Pensar em diferentes projetos de modernidade, vários modelos de nacionalidade e formas distintas de sociabilidade parece fazer parte de uma nova agenda, que nos inclui em nova posição estratégica. Modelos alternativos de fazer história e política têm se revelado importantes, sobretudo diante das crises sucessivas experimentadas pelas ex-metrópoles.

Qual é a grande dificuldade de escrever a história do Brasil com os olhos voltados para a América Latina? O historiador José Murilo de Carvalho, na conclusão do volume 2, escreve que, se o capítulo "O Brasil no Mundo" fosse dedicado às relações latino-americanas, como propõe a coleção, seria reduzido "a poucas páginas ou à irrelevância", já que o grande elo brasileiro era com os ingleses.

Concordo com o professor José Murilo e essa foi uma orientação geral para a coleção brasileira. O capítulo sobre relações internacionais não se limita às relações com os países latino-americanos. Se impuséssemos tal orientação, os volumes seriam de fato reduzidos e pouco abrangentes. Afinal, nossas relações internacionais se deram, durante largo tempo, sobretudo com Portugal, Espanha, França e, depois, EUA. Mas a ideia é que a coleção tenha um papel "produtivo" no sentido de animar o diálogo e criar novas formas de pensar e comparar as diferentes experiências latino-americanas.

Como diretora-geral da coleção, a senhora conseguiria resumir um traço característico brasileiro em relação à América Latina?

Sim, há traços que se repetem: a confusa relação entre esferas privadas e públicas; a dificuldade de lidar e assumir as relações violentas que se estabelecem no País; um projeto de modernidade particular e em muitos sentidos frágil, e a busca constante por uma identidade. Claro que há pontos comuns, mas, nossa colonização portuguesa, o fato de sermos o último país a abolir a escravidão no Ocidente, a experiência monárquica longa, popular e enraizada falam de processos particulares, a despeito de estarem em constante diálogo com as realidades dos países vizinhos. / M.G.