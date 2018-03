A consciência e o infinito

Quando a consciência não reproduz cotidianamente a noção do Infinito com que é feita, o resultado é a produção de incontáveis erros. É por isso que nossa humanidade é convencida, por exemplo, de ela ser o centro do Universo, o que confunde muito as verdadeiras dimensões de tudo que acontece e da civilização que inventamos por aqui. O processo de aperfeiçoamento da consciência humana é inegável e inexorável, todos esses erros de proporção e de conceito serão superados. Por isso, nenhuma aventura de conhecimento deve ser censurada, a experiência deve ser livre, porque se continuarmos ensinando o que se deve pensar, nunca permitiremos que nossos descendentes aprendam a pensar por si mesmos, único remédio para curar os problemas que açoitam.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Às vezes, é necessário contrariar as opiniões, mesmo aquelas consagradas pela maioria. Porém, fazer isso sistematicamente transformaria você numa pessoa chata, alguém do contra só pelo prazer de sê-lo.

TOURO 21-4 a 20-5

Há uma profusão de assuntos que não estavam na pauta, mas que, tendo surgido sem aviso prévio, agora requerem sua atenção. Melhor deixar tudo de lado para atender a esses assuntos, que trazem mensagens interessantes.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Os bons momentos precisam ser compartilhados com outras pessoas para que fiquem marcados na memória para sempre. Quando os bons momentos são desfrutados isoladamente, perdem-se nas brumas do esquecimento.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Negocie, não deixe barato nem aceite as coisas como são propostas. Ainda que as pessoas pareçam não dar margem à negociação, insista, porque não é possível que a esta altura do campeonato algo seja imposto.

LEÃO 22-7 a 22-8

Boas notícias serão sempre bem-vindas, pois trazem consigo o entusiasmo que renova o sentido de a vida valer a pena. Porém, boas notícias são raras e não se pode depender apenas delas para que a vida valha a pena.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Pensar é bom, mas pensar demais provoca congestão. É que os pensamentos produzem energia que só a atividade física eficiente conseguiria diluir. Por isso, quanto mais você pensar, empreenda mais atividade física.

LIBRA 23-9 a 22-10

As pessoas falam em primeira pessoa de forma elogiosa, mas dificilmente fazem o mesmo com seus semelhantes, a não ser quando esperam receber algo em troca. Conheça as pessoas pelo que elas fazem e não pelo que dizem.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Sentir medo ou tomar atitudes para infundir medo em outrem, não há nada digno nessas atitudes. É normal que as pessoas intimidem umas às outras, mas a normalidade não torna a situação mais saudável para ninguém.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Conversa vai, conversa vem, logo sua alma estará envolvida em novos empreendimentos, os quais trarão consigo a mobilidade que sumiu durante tempo demais. Não foi tanto tempo, mas foi demais para a alma sagitariana.

CAPRICÓRNIO 21-12 a 20-1

Compartilhe o que for seu e perceberá o verdadeiro valor de tudo que adquiriu. Enquanto não for possível compartilhar suas coisas com outras pessoas, o verdadeiro valor continuará oculto, em estado potencial.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Para muitas pessoas, suas palavras são difíceis de entender, você parece ser de outro planeta. O que em sua mente é simples, aos ouvidos dessas pessoas são palavras ininteligíveis. Leve isso sempre em conta.

PEIXES 20-2 a 20-3

É comum que as pessoas deem o dito pelo feito, mas isso é um erro terrível, que leva inexoravelmente à decepção. É que idealizar uma realização não garante nada além do que o efêmero prazer de imaginar.