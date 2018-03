A comédia volta ao Warner Channel

Desde o fim da 4.ª temporada de The Big Bang Theory os fãs se perguntam: "Como assim?" Raj (Kunal Nayyar) e Penny (Kaley Cuoco), após uma noite de bebedeira, dormiram juntos. Ela, descabelada, e ele, envolto em um lençol, saem do quarto de Leonard (Johnny Galecki) e dão de cara com o resto da turma. Penny somente diz: "Não é o que parece." E sai de cena. Agora, a espera acabou e o público vai saber nesta terça-feira, às 20 horas, no Warner Channel, as consequências deste ato, principalmente para Leonard, que está solteiro, uma vez que Pryia (Aarti Mann) decidiu voltar para a Índia.

A 5.ª temporada começa com Sheldon (Jim Parsons) tentando desvendar a "charada" de Penny. Para o nerd, é mais fácil achar que a loira verificava se Raj estava com oxiúros - já que ele é indiano e os parasitas são comuns em regiões tropicais - do que perceber que ela estava mentindo.

Pobre menina rica - Logo depois do lançamento do 5.º ano de The Big Bang Theory, o Warner Channel sai de Los Angeles e vai para Nova York com a estreia da série 2 Broke Girls. Kat Dennings (do filme Thor) é Max Black, uma garota que tem dois empregos e tenta levar a vida no Brooklyn. Beth Behrs é Caroline Channing, uma bilionária que perde o dinheiro e o prestígio depois que o pai dá um golpe e vai preso. Um dos empregos de Max é num restaurante que acaba abrigando Caroline, que não tem a menor experiência como garçonete. Depois de um início conturbado, Max e Caroline acabam ficando amigas e, juntas, vão dividir experiências e tentar sair da pobreza.

Para Caroline, o plano é simples: juntar US$ 250 mil, dinheiro suficiente para abrir uma loja de cupcakes, feitos por Max, em Manhattan. Lá na ilha, elas podem ter um lucro absurdo em cima dos bolinhos. Ao fim de cada episódio, o público acompanha a quantas andam as economias das garotas e o porquinho nem sempre engorda. No primeiro episódio, elas contabilizam US$ 387,25. Já no segundo capítulo, elas totalizam US$ 364,25.

2 Broke Girls é uma comédia que faz rir de maneira fácil, sem rebuscamentos. Logo após sua estreia nos EUA - o episódio piloto foi visto por 19 milhões de espectadores por lá -, a série ganhou uma temporada completa. O criador da série, Michael Patrick King, produziu as séries Sex and the City, Will & Grace e Cybill. / E.J.