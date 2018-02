A comédia ''agradável'' de shaw

Depois de uma bem-sucedida temporada paulistana e uma turnê nacional que incluiu 17 cidades, o Núcleo Experimental reestreia hoje seu espetáculo Cândida, comédia de Bernard Shaw que encerra a trilogia do diretor Zé Henrique de Paula sobre a identidade masculina (R& J e Mojo foram as duas anteriores).

O elenco original está mantido: Bia Seidl no papel-título, Sergio Mastropasqua, Thiago Carreira, Fernanda Maia, Thiago Ledier e João Bourbonnais. O cerne da trama está num triângulo amoroso e a peça faz parte do segmento que Shaw, autor de mais de 50 textos para teatro, batizou de "teatro agradável". A autoimagem do homem maduro está posta em questão o tempo todo nesta comédia irreverente, irônica e com diálogos afiados.

Para a nova temporada, que prossegue no Teatro Augusta até 19 de dezembro, o grupo decidiu cuidar do que chama de "democratização do acesso", ou seja, haverá sessões gratuitas para escolas e ONGs.

CÂNDIDA

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Teatro Augusta. Rua Augusta, 943, tel. 3151-4141. Sextas (R$ 30) às 21h30, sábados (R$ 60) às 21 h e domingos (R$ 50) às 18 h.