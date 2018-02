Como é que a humanidade evoluiria sem colocar em prática os princípios norteadores da evolução? Sem justiça, sem educação, sem praticar-se a arte de pensar para fomentar o desenvolvimento da consciência, sem valorizar a subjetividade e proteger a vida, a evolução acaba logo sendo distorcida para apresentar-se como mera necessidade de pertencer a classes economicamente mais altas. Se o dinheiro fosse capaz de erradicar a miséria esta não existiria mais em nosso planeta. A miséria é subjetiva, é o que resulta de a maior parte do tempo ser a cobiça a que norteia os passos de nossa humanidade. A cobiça é sua própria e particular prisão, aquela em que você entrou porque quis e se mantém dentro dela porque finge não haver nada mais desejável.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Certamente, você não está aqui neste planeta para tomar atitudes agradáveis o tempo inteiro. Em alguns momentos, como o atual, você terá de tomar decisões e atitudes necessárias, mas que não agradem todo mundo.

TOURO 21-4 a 20-5

Subir na vida é bom, mas enganoso também. É que ainda que você, na prática, experimente a subida, a qualquer momento se verá às voltas com assuntos que teoricamente deveriam ter sido deixados para outras pessoas cuidarem.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O dia em que você conseguir transformar seus desejos em aspirações espirituais, então poderá considerar-se uma pessoa elevada e afortunada. Provavelmente, quando isso ocorrer você não se importará mais com isso.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Normalmente, as pessoas tomam decisões pela força das circunstâncias. Neste momento você não precisa seguir esse caminho, você pode e talvez deva criar as circunstâncias por obra e graça da força de vontade.

LEÃO 22-7 a 22-8

A perspectiva de grandes voos evoca entusiasmo de sua alma. Neste momento é mais importante do que nunca prestar atenção aos pequenos detalhes que compõem esses grandes voos, pois sem esses nada acontecerá.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Os desejos nunca se importam com o que acontecerá depois das conquistas, só se ocupam com fazer que você não tenha dúvidas a respeito da realização. Porém, você despertará e terá um mundo novo para administrar.

LIBRA 23-9 a 22-10

Corte definitivamente esses laços que atualizam constantemente um passado que não serve mais, pois não se ajusta às perspectivas que se abriram. Corte definitivamente esses laços para desfrutar a nova vida, que é real.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Ninguém escapa ao próprio destino, porque ainda que haja total perdão e redenção não se poderia superar a responsabilidade de libertar o que a própria alma amarrou. Você quer liberdade? Então liberte todo mundo!

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Nada é garantido no mundo humano, por-que as pessoas não são objetos que podemos manipular de acordo com estratégias e planos. A natureza humana guarda o privilégio de ser inesperada, imprevista e surpreendente.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Nem sempre se ganha, mas tampouco se perde eternamente. As coisas são fadadas a se alternarem perpetuamente, até que sua alma consiga vislumbrar um mínimo de realidade cósmica, a única além desse constante vaivém.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Há inúmeros pontos de vista, provavelmente um para cada pessoa que existe. Porém, a verdade é independente desses, não requer que você acredite nela. Já a mentira depende de vo-cê acreditar nela para existir.

PEIXES 20-2 a 20-3

O assunto agora não é agradar ou desagradar, mas fazer o que precisa ser feito. Sendo só você quem enxerga além das aparências, sua é a responsabilidade de tomar decisões, ainda que estas desagradem muita gente.