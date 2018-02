A civilização

As formas que durante muito tempo regraram de forma excelente nossa civilização tornaram-se caducas e ineficientes. Porém, nós ainda as carregamos nas costas e, em nome dessas, sacrificamos grande parte de nosso tempo e, ainda pior, as repassamos com severidade às novas gerações que só enxergam vazio e hipocrisia no mundo adulto. Em pouco mais de cem anos o horizonte de nosso entendimento da Vida se alargou na direção do infinito e nada do que até então nos servia para orientação científica, moral e religiosa se aplica aos dias de hoje. Tradições foram superadas, dogmas foram derrubados, o mundo adulto não tem a menor capacidade de decidir o destino das Nações, só as gerações vindouras, se tratadas com amor, conseguirão essa façanha.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Muitas coisas precisam ser acertadas, muitas pontas soltas devem ser amarradas, muitas arestas lapidadas, enfim, o trabalho que você tem pela frente é intenso e extenso. Por isso, nada melhor do que desenvolver boa disposição.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você fez o que disse que iria fazer e isso é muito bom. Porém, nem todas as vezes a coerência é virtuosa, porque insistir no erro pode até ser coerente com seus pontos de vista, mas os resultados não beneficiam ninguém.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Nunca comprometa seus princípios, porque o dia que isso acontecer sua alma estará absolutamente desprotegida e inclinada a entrar no terreno dos adversários. Defender os princípios é difícil, mas vital.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Estar sob pressão não é uma situação agradável, mas sem essa você não se aprimoraria nem inventaria soluções tão inovadoras que até então eram inimagináveis. Certamente, a pressão não é gostosa, mas traz algo bom com ela.

LEÃO 22-7 a 22-8

Estar no lugar certo à hora certa para que aconteçam as melhores coincidências, será que dá para controlar uma situação dessas? Só em parte, com você se aprimorando todos os dias e se orientando pelos mais elevados princípios.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A intuição não pode ser controlada, porque não é você que a produz, é a intuição que toma conta de sua mente. Você apenas controla o que você fará com essa informação, se a experimentará ou desconsiderará.

LIBRA 23-9 a 22-10

É impossível para a alma libriana tomar decisões sem lugar à dúvida. Por isso, para que pretender uma condição mental dessas? Melhor lidar com as coisas do jeito que elas são, sem tentar parecer o que você não é.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Abra sua mente e coração para aprender mais sobre a vida. Aceite a ignorância básica de nossa mente humana, reconheça que da Vida

é muito mais o que se desconhece do que aquilo que se sabe. Aprender é fundamental.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Sim, você venceu! Suas razões prevaleceram e por isso mesmo terá de demonstrar grandeza a partir de agora, sendo maior do que os sentimentos que colocariam sua alma numa posição dura sobre aqueles que amargaram derrota.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Explique com a maior clareza possível sua visão da realidade e as perspectivas que se desenham por essa. Isso é importante para que as pessoas compartilhem seus ideais e se unam a você no esforço de realizá-los.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Sentir-se melhor, este é um dia propício a fazer o necessário para sentir-se melhor. Escolha a atividade que traga esse resultado e torne-a a prioridade, reorganizando a agenda de compromissos, se for necessário.

PEIXES 20-2 a 20-3

A alegria só pode ser espontânea e sincera, ninguém seria capaz de fingir alegria e conseguir enganar seus interlocutores. Sabe por quê? Ora! A alegria é a mais evidente tradução do que acontece no centro do coração.