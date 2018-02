A Cinderela de Jennifer Lopez

15H55 NA GLOBO

(Maid in Manhattan). EUA, 2002. Direção de Wayne Wang, com Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Tyler Garcia Posey, Frances Conroy.

O sino-americano Wang fez filmes de ambição maior, como sua parceria com o escritor Paul Auster - Cortina de Fumaça e Sem Fôlego -, mas a história do político que se envolve com a camareira do hotel em que está hospedado, em NY, possui certo charme como releitura de Cinderela. O que o filme tem de melhor é o elenco - Jennifer López, como a maid que tem um filho, Ralph Fiennes, com suas dicção carregada, como o príncipe. Reprise, colorido, 105 min.

A Bela Junie

22 H NA CULTURA

(La Belle Personne). França, 2008. Direção de Christophe Honoré, com Louis Garrel, Léa Seydoux, Grégoire Leprince-Ringuet.

O Horário da Mostra reprisa, agora dublado, o longa de Christophe Honoré que já foi chamado de Malhação intelectualizado. Léa Seydoux vai morar em Paris e estuda numa nova escola. Ela acaba de sofrer uma perda, está suscetível e se envolve com o professor Louis Garrel. Reprise, colorido, 90 min.

Corumbiara

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2009. Direção de Vincent Carelli, doc.

Vincent Carelli vem fazendo um trabalho importante de dar voz - e equipamentos - para que os povos indígenas do Brasil contem, eles mesmos, suas histórias. Como esta do massacre ocorrido no sul da Rondônia, em 1985. Praticado por fazendeiros da região, ele foi relegado ao ostracismo, apesar das evidências que apontavam para o crime, no quadro da disputa por terras. Anos mais tarde, Carelli e o indigenista Marcelo Santos encontraram sobreviventes e a história finalmente se desvenda. O filme resume quase 20 anos de lutas. Vencedor de muitos prêmios no País e no exterior. Reprise, colorido, 117 min.

Um Verão para Toda a Vida

22H45 NO SBT

(December Boys). Austrália, 2007. Direção de Rod Hardy, com Daniel Radcliffe, Lee Cormie, Christian Byers, James Fraser.

Garotos de dezembro (título original) conta a história de amigos criados num orfanato e que, ao passar as primeiras férias na praia, descobrem uma família que está querendo adotar uma criança. A possibilidade de uma nova vida provoca cisões no grupo. O grande atrativo da produção é Daniel Radcliffe, que ficou famoso como Harry Potter. Inédito, colorido, 104 min.

A Sentinela

23H NA REDE BRASIL

(The Sentinel). USA, 1977. Direção de Michael Winner, com Cristina Raines, Chris Sarandon, Ava Gardner, Burgess Meredith, Sylvia Miles, Deborah Raffin.

Em NY, a modelo Cristina Raines aluga a cobertura do prédio no qual mora padre cego. Ele busca alguém para substituí-lo como 'sentinela' - guardião de um espaço de passagem para os espíritos malignos que querem controlar o mundo. Terror tem como grande atrativo uma das últimas aparições da lendária Ava Gardner, grande estrela de Hollywood nos anos 1950 e 60. Reprise, colorido, 90 min.

O Outro Lado de Hollywood

0 H NA CULTURA

(The Celluloid Closet). França/Inglaterra/Alemanha/EUA, 1995. Direção de Rob Epstein e Jeffrey Friedman.

Os diretores Epstein e Friedman apresentaram este ano, na Berlinale, Lovelace, sua versão da história da estrela pornô Linda Lovelace, que marcou época em Garganta Profunda. A dupla é mais interessante em documentários sobre este, que investiga a homossexualidade em Hollywood. Astros e estrelas, pressionados por agentes e estúdios, nunca saíram do armário. Lili Tomlin é a narradora e entre os que dão entrevistas estão Shirley MacLaine, Tom Hanks, os chamados simpatizantes. Reprise, colorido e preto e branco, 101 min.

Oriana

0H15 NA TV Brasil

Venezuela, 1985. Direção de Fina Torres, com Doris Wells, Daniela Silverio, Maya Oloe, Mirtha Borges, Rafael Briceño, Philippe Rouleau, Claudia Venturini, Hannah Caminos.

A emissora reprisa o filme que anunciou recentemente. Exilada em Paris recebe a notícia da morte de parente, na Venezuela. Ao visitar sua casa, voltam as lembranças do passado. Colorido, 88 min.

Expresso para o Inferno

1H50 NA REDE BRASIL

(Runaway Train). EUA/Israel, 1985. Direção de Andrei Konchalovsky, com Jon Voight, Eric Roberts, Rebecca De Mornay.

O russo Konchalovsky iniciou uma carreira importante no cinema soviético. Mas teve problemas com o regime e foi para Hollywood. Começou bem, com Os Amantes de Maria e este filme de ação com roteiro de Akira Kurosawa. Fugitivos da prisão pegam trem que logo fica desgovernado, correndo, a toda velocidade, para o inferno do título. Grande ação. Reprise, colorido, 107 min.

O Corvo, a Vingança Maldita

4H20 NA REDE BRASIL

(The Crow Wicked Prayer). EUA, 2005. Direção de Lance Mungia, com Edward Furlong, David Boreanaz, Tara Reid.

Criado pelo escritor Norman Patridge e pelo quadrinista James O'Barr, O Corvo virou um personagem emblemático e, no cinema, o fato de o primeiro filme da série ter sido interpretado por Jason Lee - filho do lendário Bruce, que morreu durante a filmagem, em circunstâncias misteriosas como as do pai -, aumentou o culto. O Corvo volta dos mortos para se vingar. Aqui, quem interpreta o papel é Edward Furlong, o garoto de O Exterminador do Futuro, de James Cameron. Reprise, colorido, 96 min.