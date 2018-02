A CIDADE OCULTA QUE OS FILMES GOSTAM DE REVELAR

Grandes diretores têm tentado decifrar o mistério de São Paulo. Em 1964/65, Luiz Sérgio Person e Walter Hugo Khouri refletiram sobre a cidade que se industrializava (São Paulo S.A.) e sobre a vertigem sexual e o vazio existencial dos que ocupavam o topo da pirâmide (Noite Vazia). Khouri terminou seu filme na Praça Roosevelt, que ainda era uma praça, em meio à vegetação que o concreto comeu.

A Boca do Lixo de Rogério Sganzerla (O Bandido da Luz Vermelha), o Viaduto do Chá de João Batista de Andrade (O Homem Que Virou Suco), a dança da atriz e bailarina Jura Otero no alto do prédio de Bang Bang, de Andrea Tonacci. A cidade é única e é múltipla vista por seus autores. O centro ganha a preferência. A periferia de Carlos Reichenbach (Anjos do Arrabalde), a fotogenia pós-moderna de Chico Botelho (Cidade Oculta). Só fica faltando uma cena importante na esquina mais famosa de Sampa, a Ipiranga com a São João.