A China Férias ideais são as que nos permitem esquecer o mundo e nos concentrarmos no cumprimento da mais pura alienação, às margens da catatonia. Consegui esquecer o Brasil e tirar férias das suas amarguras, mas esquecer o mundo foi impossível. Há uma clara tendência para a direita no mundo todo, o fascismo ergue de novo a sua cabeça raspada e basta você passar por um stand de jornal, mesmo fazendo o possível para não ler as manchetes, para se dar conta de um mundo em agonia. E como se não bastasse a ameaça da direita rediviva há a ameaça do outro extremo, do estranho comunismo de mercado da China. Quem não está admirado com o milagre da China está apavorado.