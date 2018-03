A caverna como espaço primevo, onde tudo começou

JJJJ ÓTIMO

JJJJ ÓTIMO

Se for cinéfilo, você com certeza já terá ouvido falar na caverna de Platão e nas sombras projetadas em suas paredes como a origem do cinema. Werner Herzog nos leva agora numa viagem à caverna de Chauvet, onde se encontram as mais antigas inscrições - desenhos - feitas pelo homem, há 32 mil anos.

Na caverna, ele descobre o que chama de 'protocinema'. Os desenhos são referencialmente de animais - a presença humana é reduzida (uma mulher numa cena de sexo-ritual). Cavalos são representados em sucessão e as patas de todos os animais são documentadas em diferentes posições, Herzog arrisca que nossos ancestrais remotos estivessem querendo capturar o movimento. Referenda Platão - a origem do cinema está nas cavernas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas naquelas inscrições, e naquela caverna, ele também descobre uma outra coisa, e com sua voz característica Herzog anuncia, não sem solenidade, que ali está nascendo a "alma humana". Ao desenhar na caverna cenas primitivas, o homem já estava querendo deixar um vestígio de sua passagem pela Terra. A alma, não talvez no sentido místico e religioso, mas a "anima", um conceito filosófico.

Localizada em Vallon-Pont-d'Arc, no Sul da França, a caverna de Chauvet - que leva o nome de Jean-Marie Chauvet, que a descobriu, em 1994 - é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Não está aberta para visitantes, justamente porque contém restos fossilizados de animais de raças e categorias extintas. Herzog, com seu prestígio de cineasta, conseguiu uma licença especial do governo francês para filmá-la em seu interior.

Mesmo utilizando equipamento leve e uma equipe reduzida, ele fez Caverna dos Sonhos Esquecidos com tecnologia de ponta, incluindo o uso do 3D. Na master class que deu no Rio, como homenageado do Festival 4 + 1, da Fundação Mapfre, Herzog disse que a tecnologia tridimensional, se for utilizada como conceito e não como adendo de um filme, pode transformar o cinema numa experiência única e original.

Com o 2D - a imagem plana - ele não poderia passar para o público o que o relevo lhe permite. A pintura foi feita na rugosidade da pedra e, às vezes, em áreas de difícil acesso, em pontas e fissuras da própria parede. Entrevistados, arquezoólogos, espeleólogos e antropólogos (re)criam uma história de Chauvet - e do homem -, mas para Herzog o sonho da caverna é a descoberta da alma e do protocinema.