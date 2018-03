A cada novo filme, um livro como guia

A vida e a carreira de Martin Scorsese estão bem documentadas. A cada filme seu, um livro é publicado. E isso não é apenas modo de falar, mas um procedimento do mercado editorial que atesta tanto a importância do prolífico diretor como o apelo popular de suas obras cinematográficas. Depois de Conversas com Scorsese, lançado em março no exterior e agora no Brasil, acaba de sair nos EUA e Inglaterra a fotobiografia de George Harrison, Living in the Material World, escrita por sua viúva Olivia Harrison, que traz farto material sobre o discreto Beatle, morto há dez anos. Convidado pela autora, Scorsese dirigiu o documentário homônimo, que estreou na quarta-feira, na HBO americana, seguindo desde os primeiros passos do guitarrista em Liverpool até seu mergulho na religiosidade indiana.

Aproveitando a estreia de seu novo filme de ficção, a superprodução Hugo, no dia 23 de novembro, a editora Scholastic Press lança simultaneamente The Hugo Movie Companion (256 págs., US$ 20) e promove sua edição de The Invention of Hugo Cabret (533 págs., US$ 25), ambos escritos pelo ilustrador norte-americano de livros infantis Brian Selznick. O primeiro é o making of do filme, primeira experiência do cineasta em 3D. O segundo é a obra que o inspirou. Nela, o herói é um órfão de 12 anos que vive numa estação de trem parisiense e guarda segredo sobre um homem mecânico. Uma chave misteriosa, um desenho críptico e uma mensagem do pai morto completam o enigma dessa aventura, anunciada como uma stravaganza com centenas de extras, cenários suntuosos e até uma reconstituição da primeira cena mostrada no cinema, a de um trem entrando (desta vez literalmente) numa estação.

Essa invasão de Scorsese nos trilhos da fantasia de Spielberg, após o escuro thriller A Ilha do Medo (Shutter Island, 2010) é analisada num livro que oferece um panorama dos temas mais frequentes na filmografia do diretor - traição, lealdade, virtude, danação. A obra, The Passion of Martin Scorsese: a Critical Study of the Films (MacFarland, 267 págs., US$ 45), de Annette Wernblad, foi lançada há exatamente um ano. Professora de cinema na Dinamarca, a autora já escreveu sobre Woody Allen e, nesse livro, que exigiu 15 anos de pesquisa, ela fala do papel que a rua tem nos filmes de Scorsese, tanto como espaço de convivência como de violência. A professora destaca o que julga ser a principal característica dessas obras: a narração do protagonista sempre contradita pelas imagens ou por uma nova versão dos fatos contada por amigos.

Annette Wernblad diz que Taxi Driver (1976) é a obra-prima do diretor. E explica a razão: "É um filme profundamente simbólico, mitológico e religioso, sendo ao mesmo tempo um estudo preciso sobre um psicótico assassino". Travis Brickle, o motorista de táxi representado por Robert De Niro, seria um ex-soldado traumatizado pelo Vietnã ou um fanático religioso que se acredita um missionário divino, enviado ao mundo para limpar o "lixo humano" das ruas, como diz numa cena do filme? "Não creio que Scorsese ou o roteirista Paul Schrader estivessem atrás dessa definição", analisa. "Travis permanece um enigma justamente para tirar o espectador da situação confortável de categorizar ou tentar explicar o que está errado com ele."

Se a justificativa não convencer, o leitor pode tentar outro livro, lançado em junho do ano passado, The Films of Martin Scorsese and Robert De Niro (Scarecrow Press, 213 págs., US$ 40), em que o jornalista, roteirista e produtor (de filmes de horror) Andrew J. Rausch analisa os oito longas dirigidos pelo cineasta com o ator, desde Caminhos Perigosos (1973) a Cassino (1995). Rausch não é erudito como Annette Wernblad, mas conta o que se passou nos bastidores dos filmes do cineasta, baseando-se em entrevistas feitas e publicadas por colegas. Em tempo: ele não falou com Scorsese ou De Niro.

Outro estudo, mais ambicioso, é o do professor inglês Ellis Cashmore, Martin Scorsese's America, publicado há dois anos. Os críticos estrangeiros elogiaram o modo como Cashmore, autor de um ensaio sobre racismo, relacionou a escolha dos temas e locações dos filmes de Scorsese ao desejo do cineasta de retratar o materialismo secular americano. O livro mostra como Scorsese, por meio de personagens obcecados pelo poder, empresários compulsivos e amantes torturados, usa de forma alegórica o ringue de box, o assento traseiro dos táxis ou bastidores de clubes de jazz mergulhados nas trevas para evocar o próprio passado - Scorsese, quando adolescente, dividido entre a fé cristã e a sedução de amigos mafiosos, pegou carona num conversível de um gângster, que atirou e matou um homem apenas por esse ter cruzado seu caminho.

Se a palavra dos críticos não basta, o jeito é recorrer ao próprio cineasta. O caminho certo é Martin Scorsese: Interviews, de Peter Brunette (publicado em 1999 na série Conversations with Filmmakers, da University Press of Mississippi, 270 págs., US$ 22). Nele, o arranjo cronológico das entrevistas com o diretor ajuda o leitor a entender o panorama fílmico de um realizador que saiu da Igreja, desceu aos infernos da ruas de Nova York e agora usa um órfão de 12 anos para resgatar a era de sua inocência.

