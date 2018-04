A caçada de cavaleiros sem fé

A garota ora proclama inocência ora exibe um sorriso cínico que lança dúvidas sobre sua real condição. A trajetória é cheia de peripécias e também marcada pelo mal-estar que Cage e Perlman experimentam em relação ao abade que supervisiona a missão. A grande revelação dá-se na abadia, numa cena permeada de efeitos espetaculares. No desfecho, o grande combate contra o Diabo, O Sétimo Selo de Cage e Sena vira O Exorcista, o original, de William Friedkin. Mas volta a ser Bergman, com a possibilidade de uma nova "sagrada família". Tudo isso é, no mínimo, curioso, mas sem grande qualidade para evitar que Caça às Bruxas esteja somando fracassos de público e de críticas ao "astro" Cage.