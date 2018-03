A busca pela identidade Subitamente, a amnésia enevoa os pensamentos de Rogério Marques, um publicitário que se encontra em uma semana decisiva de sua vida profissional. Ele está no aeroporto, esperando por sua bagagem, quando primeiro descobre que não sabe qual é a sua mala. Na verdade, ele nem sabe onde está e, pior, quem é. Esse é ponto de partida de Identidade (...), novo espetáculo solo do ator Vinícius Piedade, que passou os últimos quatro anos em turnê mundial com o espetáculo Cárcere. "Esse personagem é comum e, nisso, ele carrega um pouco de todos nós", diz o ator-criador. "A questão da sua identidade, que veio à tona com uma amnésia repentina, é a questão nossa de cada dia, a busca dessa identidade ou mesmo da afirmação dessa identidade."