A bruxa está solta na próxima novela das 6 Do espiritismo à bruxaria. Seguindo a onda mística que parece ter tomado conta da Globo, a próxima novela das seis da emissora será inspirada na Wicca, a religião das bruxas. Eterna Magia, que começa a ser produzida este mês, é a primeira novela solo de Elizabeth Jhin, ex-colaboradora da Antônio Calmon. Com texto supervisionado por Silvio de Abreu, o folhetim, que começa a ser gravado em fevereiro, manterá a linha de trama de época que marca o horário: será ambientada no final dos anos 40. A história principal vai girar em torno de três lindas irmãs apaixonadas pelo mesmo homem. Malu Mader, Fernanda Vasconcellos e Maria Flor serão as protagonistas que disputarão o coração de Murilo Rosa na trama. Uma fábrica de essências será o ganha-pão de boa parte dos personagens da história. Malu, que recusou muitos convites na Globo este ano, resolveu aceitar viver uma bruxa pianista em Eterna Magia. Sua última aparição em novelas foi na trama Celebridade, de Gilberto Braga, no qual viveu a empresária Maria Clara Diniz. As primeiras cenas da novela devem ser gravadas em Dublin, na Irlanda. Isso não deixa de ser uma novidade, já que raramente uma novela das seis da Globo tem locações no exterior, algo que fica recluso a produções do horário nobre. Werner Schunemann, Cássia Kiss, Leonardo Miggiorin, José de Abreu e Eliane Giardini também integram o elenco. Tema das seis O espiritismo foi tema da novela Alma Gêmea, de Walcyr Carrasco. Na história, a personagem principal morre no começo da novela, mas e encarnada em outra menina, uma índia, vivida por Priscila Fantin. Walcyr se inspirou nas próprias crenças para fazer a história. A atual novela, O Profeta, também mexe com temas místicos, como o próprio nome diz. O profeta é vivido por Thiago Fragoso, na trama de Ivani Ribeiro adaptada para os dias de hoje por Walcyr Carrasco.