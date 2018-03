A brutal repressão de Pinochet

11h45 NA CULTURA

Brasil, 1952. Direção de Watson

Macedo, com Ankito, Violeta Ferraz, Heloísa Helena, Adelaide Chiozzo.

O horário Reis do Riso celebra Ankito, o mais 'meninão' dos grandes cômicos do cinema brasileiro. Na trama, a paraibana Violeta Ferraz consegue reunir, no célebre Hotel Quitandinha, centenas de mulheres num congresso de 'esposas'. Ela pretende organizar um protesto contra 'os pústulas a quem chamamos de maridos'. Por obra e graça do diretor Watson Macedo, um dos reis da chanchada, a estética de paródia do gênero rende muitos momentos divertidos. Números musicais de Emilinha Borba, Linda e Dircinha Batista, Ruy Rey etc. Reprise, colorido, 84 min.

Vovó... Zona

13H45 NA GLOBO

(Big Momma's House). EUA, 2000. Direção de Raja Gosnell, com Martin Lawrence, Nia Long, Paul Giamatti, Terrence Dashon Howard, Phil Hawn.

Martin Lawrence faz agente do FBI que se disfarça como mulher para tentar surpreender criminoso. Paul Giamatti é seu parceiro e vai ser difícil para você não rir - pelo menos um pouco - com a dupla. Reprise, colorido, 98 min.

Invasão Súbita

22 H NA REDETV!

(Detention). EUA, Canadá, 2003.

Direção de Sidney J. Furie, com

Dolph Lundgren, Alex Karzis,

Corey Sevier, Jennifer Baxter.

Dolph Lundgren faz ex-soldado marcado porque não conseguiu salvar a vida de uma criança na Bósnia. Mas ele vai ter sua segunda chance quando terroristas invadem a escola em que é agora professor. Lundgren, o soldado universal, bate e arrebenta. Reprise, colorido, 94 min.

Matar a Todos

23 H NA TV BRASIL

Uruguai, 2007. Direção de Esteban Schroeder, com Roxana Blanco,

Walter Reyno, Cesar Troncoso,

Maria Izquierdo.

Thriller baseado na história real de bioquímico chileno que virou torturador na polícia secreta do general Pinochet. Vencedor do prêmio do público nos festivais de Biarritz e Montreal. Inédito, colorido, 92 min.

Conte Comigo

1H25 NA GLOBO

(You Can Count On Me). EUA, 2000. Direção de Kenneth Lonergan, com Laura Linney, Mark Ruffalo, Matthew Broderick, Rory Culkin.

Irmãos de temperamentos opostos - ela, uma dedicada mãe solteira; ele, autodestrutivo - precisam aprender a se conhecer e respeitar, quando vão morar juntos na antiga casa da família. Os atores, Mark Ruffalo e Laura Linney fazem a diferença. Reprise, colorido, 111 min.

Platoon

1H45 NA BANDEIRANTES

(Platoon). Inglaterra, EUA, 1986.

Direção de Oliver Stone, com Charlie Sheen, Willem Dafoe, Tom Berenger, Forest Whitaker, Johnny Depp.

O batismo de sangue de um jovem soldado na Guerra do Vietnã. O diretor e roteirista Stone baseou-se na própria experiência no Sudeste Asiático.Poderoso como drama, venceu os Oscars de filme, direção, montagem e som. Reprise, colorido, 119 min.