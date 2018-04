A bossa, a voz e o violão de Mariano Marovatto

Banquinho e violão com Asa de Águia não parece combinação muito animadora. Porém, até Não Tem Lua, hit banda baiana de axé, cai bem na voz sutil e no violão cheio de bossa de Mariano Marovatto. A estreia do compositor carioca é um disco de bossa nova, ou melhor, renovada, em que canta Não É Por Não Falar (Titãs)em tom de sambinha moderno. Predominam composições próprias (uma delas em parceria com o produtor do CD, Jonas Sá) em tom minimalista, ritmo quebrado apenas por uma faixa curiosamente dançante.

