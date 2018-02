A boa literatura árabe para criança à procura de editora Estudante de árabe da UFRJ, Tainise Soares está envolvida com o projeto de pesquisa Oriente Médio: A Literatura Infantil Árabe e a Arte de Contar Histórias em Culturas Orientais e já traduziu quatro títulos, ainda inéditos. Entre eles, Meu Ego e Eu: Um Fardo Pesado (ilustração), publicado pela Bright Fingers, de Samir Al Kadri, o sírio que desertou na penúltima Feira de Abu Dabi e cuja história foi contada pelo Caderno 2 na segunda. O livro, premiado no Festival de Literatura Infantil de Sharjah na semana passada, retrata a vida de Tariq, um garoto que carrega o peso de ser brilhante, o que o deixa infeliz. Numa viagem escolar, descobre a alegria de brincar com o outro. Tainise traduziu também Amanhã (Box Of Tales), sobre a guerra na Síria vista por uma criança. As traduções estão prontas; falta só encontrar editora.