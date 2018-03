A beleza dos relacionamentos

Todos os relacionamentos humanos, ainda os que consideramos de pior natureza, revelam beleza cósmica; todas as entidades que compõem o infinito precisam umas das outras, são interdependentes e se relacionam de acordo com suas naturezas. Mesmo a dinâmica egoísta, que a tudo parece separar, manifesta temporárias conexões afirmando "isso é meu" "isso é teu". Nem os solitários se livram da beleza da interconexão de tudo com tudo, porque em suas aparentes solidões das quais não querem ou não podem sair se encontram em constante conexão com todas as outras almas solitárias que experimentam a mesma situação. Porém, todas as conexões e relacionamentos serão temporários até reconhecerem a verdadeira natureza daquilo que os estrutura.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Sua percepção é suficientemente acurada para você emitir críticas sobre os detalhes que funcionam mal e que comprometem o bom andamento de negócios e relacionamentos. Contudo, apenas criticar não vai solucionar nada.

TOURO 21-4 a 20-5

Seja você o tempo todo, porém cuide para que isso não seja grosseiro, isso não seria você ser você, mas apenas uma pessoa grosseira. Ser você significa imprimir uma marca peculiar e a grosseria não é peculiar.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Tome atitudes que reflitam nobreza e dignidade, pois são essas as virtudes que fariam de você alguém melhor do que os outros, sem sequer buscar isso. É assim que a nobreza se demonstra, sempre de forma desinteressada.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Atualize a memória dos momentos amorosos que você experimentou. Faça isso em nome da paz, inclusive porque no momento tudo está distante dessa condição. O oposto significa que a mudança está próxima.

LEÃO 22-7 a 22-8

Se fosse possível agir apenas quando é seguro, então nenhum humano sentiria medo nem haveria tanta balbúrdia em torno dos riscos incluídos em quaisquer empreendimentos. A segurança total é impossível, melhor não buscá-la.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Faça o necessário, ainda que a atitude seja antipática aos olhos dos próximos. É possível que ninguém tenha compreendido a natureza do que é necessário fazer, e ainda se busque sedução em vez de eficiência.

LIBRA 23-9 a 22-10

A harmonia não resulta da falta de discordâncias, mas de colocá-las em seu lugar, encontrando espaço e tempo para você tomar conta de todos os assuntos, discordantes e contraditórios, que compõem o panorama do destino.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

O entendimento é possível, mas através de concessões e não de exigências. Alguém vai ter de tomar a iniciativa nas concessões; tudo indica que terá de ser você, sempre exigente, quem, desta vez, fará as concessões.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Milagres e bênçãos! Deve haver algum motivo, superior à capacidade humana de imaginá-lo, que conduza seus passos assim! Compartilhe a boa fortuna com a mesma intensidade que, outrora, compartilhou problemas.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Será melhor você não abusar da simpatia para garantir a satisfação dos desejos. A simpatia é importante demais para banalizá-la. Você precisa fazer o necessário, mesmo que isso não seja o mais simpático do mundo.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Descanse, renove a

sua energia física através de alguns poucos, mas eficientes exercícios. Faça isso em nome do bem-estar, pois uma prática dessas desopilará a alma para nada restar daqueles pesares imaginários.

PEIXES 20-2 a 20-3

O desperdício de energia precisa ser evitado, principalmente em momentos desorientados, para que a alma não se envolva em milhares de afazeres que não mereceriam atenção. Reserve sua energia para coisas melhores.