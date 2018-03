'A Bela Moleira', de Mario Camerini, sai em DVD

Sophia é a bela moleira da história. Casada com Luca (Mastroianni), ela é cobiçada pelo governador Teófilo (De Sica), que deseja seus favores e, desse modo, faz vistas grossas às pequenas contravenções de Luca. Uma delas é burlar a quantidade de trigo que transporta do seu moinho para os clientes.

O ambiente é de farsa. O governo é apresentado como tão autoritário e com tamanha voracidade fiscal que cobra impostos até sobre a chuva (mesmo que não caia uma gota d?água) ou sobre os casais, a cada vez que dormem juntos. Luca é o único que não paga, protegido pela beldade com quem partilha o leito.

A comédia tem lá a sua graça, em especial pela atuação do trio principal. Loren, com sua beleza estonteante e comicidade natural, despachada e napolitana até a alma; Mastroianni, com aquele ar entre o esperto e o parvo que sabia imprimir tão bem em comédias. E De Sica, com sua fronte nobre, que, com certo espasmo de exagero, expressa de maneira perfeita a corrupção de costumes dos ricos e dos poderosos.

O filme é significativo pelo lugar que Camerini ocupa no gênero vital da comédia à italiana, tão bem representada por diretores como Mario Monicelli e Dino Risi, entre outros. Camerini os precede. Opera, no tempo do fascismo, num gênero sarcasticamente apelidado de "telefones brancos". Histórias ambientadas em ambientes burgueses, nos quais o signo de opulência e distinção eram os chiques telefones brancos que ocupavam lugar de destaque na sala de visitas. Camerini, além das comédias, dirige também uma prestigiada adaptação de "Os Noivos" (I Promessi Sposi), de Manzoni, livro clássico, que todo estudante italiano lê na escola. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

A BELA MOLEIRA

Distribuição: Versáril (R$ 37,50)