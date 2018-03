A bela Kravitz O filme é ruim, Yelling To the Sky, de Victoria Mahoney, sobre o difícil aprendizado de uma garota negra num bairro barra pesada de Nova York. Mas a atriz é ótima. E bela - Zoe Kravitz não carrega esse sobrenome por acaso. É filha de Lenny, o músico. Se o filme ajudasse um pouco mais se poderia dizer que está nascendo uma estrela. Merecidamente, a garota está sendo requisitadíssima nesse festival, que, de resto, tem tido mais vedetes masculinas (Jeff Bridges, Josh Brolin, Kevin Spacey, Jeremy Irons etc).