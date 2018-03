A bela Andie, no filme que fez dela uma estrela

sexo, mentiras e videotape, às 23h50 no Cinemax, mostra o que ocorre quando Spader irrompe na vida do casal formado por Andie McDowell (foto) e Peter Gallagher. Ele é advogado autocentrado, ela, sua mulher que ficou frígida - e a cunhada, Laura San Giacomo, mora com eles, tendo se tornado amante do dono da casa. Armado de uma câmera de vídeo, Spader flagra a rotina do casal e expõe a fragilidade da relação.

Produção independente que incorporava novas tecnologias, sexo mentiras e videotape fez sensação e, naquele ano, Cannes também consagrou com o prêmio à melhor contribuição artística outro autor independente dos EUA, o Jim Jarmusch de Mystery Train. Andie virou estrela e até hoje é garota L"Oréal", ligada à marca de cosméticos.

Após fazer do filme de Soderbergh uma obra tão interessante (e definidora de rumos), foi o olhar da câmera casual, invadindo a privacidade e transformando em divã eletrônico o inferno a quatro dos protagonistas. Instantaneamente consagrado, Soderbergh seguiu carreira errática, alternando projetos comerciais e de autor. É dele a hagiografia, em duas partes, de Che Guevara, com Benicio Del Toro como o revolucionário argentino que morreu nas selvas da Bolívia. E também Erin Brockovich, que deu o Oscar a Julia Roberts.

Space Jam: O Jogo do Século

14H15 NO SBT

(Space Jam). EUA, 1996. Direção de Joe Pytka, com Michael Jordan, Wayne Knight, Theresa Randle, Larry Bird.

Embora você tenha lido aí em primeiro lugar o nome de Michael Jordan, o astro deste filme é Bugs Bunny, o Pernalonga. Com seus amigos de Looney Tune Land, ele forma equipe de basquete para enfrentar invasores do espaço, numa partida que poderá ser decisiva para a sobrevivência de todos. Jordan, claro, está ali como treinador, para ajudar os heróis. Divertida mistura de animação com live action, o filme de Joe Pytka não apenas homenageia as matinês de antigamente como integra as novas tecnologias ao seu estilo narrativo. . Reprise, colorido, 89 min.

Dança Comigo?

15H35 NA GLOBO

(Shall We Dance?). EUA, 2004. Direção de Peter Chelsom, com Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Lisa Ann Walter.

Richard Gere faz homem casado que frequenta a academia de dança de Jennifer Lopez. A mulher, Susan Sarandon, pensa que ele está tendo um caso. Gere está envelhecendo sem perder a aura de astro. Como budista convicto, ele escolhe seus papéis pelo que oferecem como lição de vida. O filme não é ruim - o diretor Chelsom é outro que acredita na força "terapêutica" do cinema -, mas a produção japonesa em que se baseia era melhor, até porque sobre o herói do Japão a cultura repressora pesava muito mais. Reprise, colorido, 94 min.

Clube dos Cinco

22 H NA REDE BRASIL

(The Breakfast Club). EUA, 1985. Direção de John Hughes, com Emilio Estevez, Judd Nelson, Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Ally Sheedy, Paul Gleason.

A morte do diretor, produtor e roteirista Hughes, no ano passado, deixou órfã uma geração que se identificava com suas fantasias teens, como é o caso deste filme, ou infanto-juvenis (a série Esqueceram de Mim). Estudantes forçados a passar o dia de castigo na escola revelam sonhos, aspirações e frustrações. Na época, surgiram outros filmes geracionais, sobre o mal-estar da juventude (Return of the Secaucus 7, O Reencontro, etc.), mas o cult de Hughes foi o que ficou. Alguns de seus jovens atores viraram astros. Outros praticamente sumiram... Reprise, colorido, 93 min.

A Sétima Vítima

22H15 NO SBT

(Darkness). EUA, 2002. Direção de Jaume Balagueró, com Anna Paquin, Lena Olin, Iain Glen, Christopher Plummer.

Família muda-se para casa onde força sinistra aguarda os novos moradores. Há 40 anos essa entidade habita o local, sedenta de sangue (e destruição). O espanhol Balagueró fez um filme confuso e assustador, cultuado principalmente por plateias de jovens. Reprise, colorido, 94 min.

A Lenda do Zorro

23H15 NA GLOBO

(The Legend Of The Zorro). EUA, 2005. Direção de Martin Campbell, com Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Rufus Sewell, Nick Chunlund.

Na sequência de A Máscara do Zorro, o herói está casado, tem um filho e, a pedido da mulher, resolve abandonar a vida de combate ao crime, dedicando-se à família. A chegada de um misterioso estrangeiro o leva a retomar a espada do vingador. Grande diversão, com muita ação, romance, efeitos (e humor). Se o filme tem algum defeito é o de querer tornar as coisas justamente cada vez maiores. Reprise, colorido, 130 min.

Epidemia

2H10 NA REDE BRASIL

(Outbreak). EUA, 1994. Direção de Wolfgang Petersen, com Dustin Hoffman, Rene Russio, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland.

A primeira parte deste disaster movie parece assustadoramente real - militares recrutam o cientista Dustin Hoffman para combater vírus letal da África que ameaça os EUA. Na verdade, os militares estão interessados em transformar o tal vírus num armamento. Na segunda metade, o caos instala-se. Hoffman vira super-herói e o mundo todo parece formado por caricaturas de gente, como assinala Leonard Maltin em seu guia de filmes. Um problema frequente na obra do diretor Petersen, que, depois que se converteu a Hollywood, acredita nesse heroísmo típico de pacotilha das produções do cinemão. Reprise, colorido, 120 min.

Intercine

3H25 NA GLOBO

A emissora exibe o preferido do público entre - Três Formas de Amar, de Andrew Fleming, com Stephen Baldwin, Lara Flynn Boyle, Alexis Arquette e Josh Charles, sobre triângulo formado entre estudantes, quando uma garota e seu colega desejam o mesmo sujeito; e Corrida Contra o Destino, de Charles Robert Carner, remake da obra homônima do começo dos anos 1970, com Viggo Mortensen no papel que era de Barry Newman; ele faz homem que cai na estrada perseguido pela polícia, sendo monitorado por um DJ.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre - População 436, de Michelle Maxwell MacLaren, com Jeremy Sisto, Fred Durst e Charlotte Sullivan, sobre população de pequena cidade que se mantém no número do título há 100 anos; prepare-se para o sinistro segredo por trás do fato (EUA, 2006, fone 0800-70-9011); e Os Reis de Dogtown, de Catherine Hardwicke, com Heath Ledger, Emile Hirsch e Rebecca De Mornay, sobre os garotos da Califórnia, os Z-Boys, que, nos anos 1970, tiraram o surfe do mar e o colocaram nas ruas, sob a forma de skate (EUA, Alemanha, 2005, fone 0800-70-9012).

TV Paga

Mutum

18H50 NO CANAL BRASIL

Brasil, 2006. Direção de Sandra Kogut, com Thiago da Silva Mariz, Wallison Felipe Leal Barroso, Maria Juliana Souza de Oliveira.

Mutum é o nome de um pássaro e também de um lugar, onde o mundo dos adultos é filtrado pelo olhar de um menino e justamente esse olhar precisa ser - qual é a palavra? - "ajustado". A diretora Sandra Kogut talvez não tenha captado toda a riqueza da prosódia mineira de João Guimarães Rosa, em cujo livro Campo Geral se baseou. Mas o filme dela é muito delicado e bonito. O garoto é ótimo. Reprise, colorido, 95 min.

O Novo Mundo

22 H NO TELECINE CULT

(The New World). EUA, 2005. Direção de Terrence Malick, com Colin Ferrell, Christopher Plummer, Christian Bale.

Versão carne e osso da história de Pocahontas, sobre princesa indígena que se liga a colonizador inglês dos EUA, o capitão John Smith. O diretor Malick fez um filme de grande beleza visual, que a revista francesa Cahiers du Cinéma considerou um dos dez melhores da década passada. A trilha de John Horner é deslumbrante e incorpora temas sinfônicos de Richard Wagner. Reprise, colorido, 135 min. / L.C.M.