A Barca promove semana de eventos no Sesc Pompéia De hoje a domingo o grupo paulistano A Barca vai ocupar o teatro, parte do conjunto esportivo e até a rua central do Sesc Pompéia, com shows, oficinas, cortejos e a exibição de um documentário para lançar Trilha, Toada e Trupé. A caixa com dois CDs e um DVD é parte do resultado de sua expedição sonora pelo Norte, Nordeste e Sudeste brasileiros, inspirada no Turista Aprendiz, de Mário de Andrade e realizada entre dezembro de 2004 e fevereiro de 2005. Artistas populares dessas regiões contemplados no projeto, vão participar de oficinas e dividir o palco com o grupo, como o alagoano Mestre Verdelinho, os cearenses do Reisado dos Irmãos e as Cantadeiras do Souza de Jequitibá, de Minas (programação completa no quadro). As Cantadeiras e o Reisado participam de cortejos na rua central, reproduzindo os eventos que realizam na cidade do Crato, onde os integrantes da Barca passaram o Dia de Reis no ano passado. "Foi uma experiência avassaladora", diz o baterista e percussionista André Magalhães. O grupo registrou toda a expedição em áudio e vídeo e vai exibir o documentário que foi lançado em DVD. Nos shows, A Barca vai apresentar músicas de diversas regiões, algumas das quais foram gravadas pelo grupo em estúdio num dos CDs da caixa. Para o pianista Lincoln Antônio, a presença dos convidados, representando várias comunidades visitadas pelo grupo, é um passo adiante no projeto. "Vamos fazer um pouco o inverso do que fizemos, trazendo os artistas de lá para o público daqui ver", diz. A Barca. Sesc Pompéia . R. Clélia, 93, 3871-7700. Shows: R$ 5 a R$ 15. Cortejos e oficinas: grátis (retirar ingressos uma hora antes).