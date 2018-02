A arte de recombinar remix: Parte da cultura popular "Tudo é remix", diz o diretor nova-iorquino Kirby Ferguson no título da série de minidocumentários que lançou online nesta semana, Everything Is a Remix. "O ato de remixar sempre fez parte da cultura popular, independentemente do tipo de tecnologia usada", explica o diretor no site do projeto, everythingisaremix.info. "Mas coletar material, combiná-los e transformá-los são ações que fazem parte de qualquer nível de criação."