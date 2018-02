A armadilha da cápsula narcísica do memorialismo A felicidade não existe; o que existe é a alegria, um personagem diz a outro. Perfeito. Impossível pensar a existência como estado beatífico permanente - a não ser que você seja um monge tibetano e nada deseje. No turbilhão da vida, esta nossa vida de ascensorista - cheia de altos e baixos, segundo a antiga piada - temos nossos momentos. E é só. Convém aproveitá-los. O mesmo pode ser dito do novo filme de Arnaldo Jabor, no qual o comentário está contido - ele próprio é formado por momentos, uns mais felizes que outros. Mais uma vez: é bom aproveitar esses momentos de alegria cinematográfica. Fruí-los e degustá-los. E talvez esquecer um pouco o conjunto, se isso for possível.