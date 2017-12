A aposta (2)

*

José puxara assunto com Maria. Oferecera-se para pagar sua Coca-Cola. Pedira seu telefone. E menos de seis meses depois os dois estavam casados. E o casamento dera certo. Tinham três filhos ótimos. Conviviam bem, sem grandes arroubos de paixão (fora uma louca escapada para Cancún, sem as crianças e com lua cheia), mas bem. José trabalhava com papel por atacado, Maria estudava química, mas abandonara os estudos para se casar, tinham uma situação financeira estável, uma vidinha boa. E José nunca contara a Maria sobre a aposta. Em 35 anos de vida conjugal, nunca contara.

*

- Você não acha que eu tinha o direito de saber?

- Ora, Marusca. Depois de tanto tempo, que diferença faz?

- Como, que diferença faz? Nosso casamento se deve a uma aposta. Ao acaso.

- Não. Ao destino. À sorte. Foi você que entrou por aquela porta do bar, para minha sorte, e não outra mulher. Nosso destino era nos encontrarmos, de um jeito ou de outro. A sorte empurrou você para dentro do bar.

- Foi o acaso. Eu não conquistei você. Não foram meus encantos, meus cabelos, meu perfume, sei lá. Meu único mérito foi entrar por aquela porta.

- Eu me apaixonei por você em dois minutos!

- Por acaso!

*

E Maria pôs-se a divagar sobre como seria sua vida, se não tivesse entrado no bar. Quem garantia que ela não encontraria - no mesmo dia - outro homem, um milionário que lhe daria conforto, luxo, emoções... Ou, ou... Maria se entusiasmou com seu próprio devaneio:

- Ou, ou... Se eu tivesse continuado no meu curso de química. Quem garante que minhas pesquisas não teriam ajudado a descobrir a cura do câncer? Entrar naquele bar para tomar uma Coca-Cola pode ter custado a vida de milhões de pessoas. Se eu não tivesse entrado no bar e casado com você poderia muito bem, hoje, ter um prêmio Nobel. Ou, ou...

José perdeu a paciência.

- Está bem, Maria. Foi o acaso. Tudo é acaso. A vida humana é um acaso. Eu, você, nossos filhos, todo o mundo é por acaso. Só um espermatozoide entre os milhões expelidos pelo meu pai chegou ao óvulo da minha mãe. Só um, por acaso. E se entre os que não chegaram, os que perderam a corrida, estivesse o que descobriria uma cura, nem digo do câncer, mas do resfriado? E se em vez do espermatozoide do Júlio César tivesse chegado ao óvulo da mãe dele outro goleiro, que impediria os 7 a 1? Hein? Hein?

*

Mais tarde, na cama, José beijou o pescoço da Maria e disse:

- Marusca, lembra daquela semana em Cancún?

Maria o empurrou e disse:

- Eu não estou aqui, José. Eu não entrei naquele bar.