A Humanidade é o único reino que experimenta ansiedade pelo futuro, como se eternamente fosse lhe faltar o que comer ou o que vestir, enxergando a natureza como sua inimiga e não como sua provedora. Mandaram-nos claramente observar as aves do céu e os lírios do campo para testemunhar como não se preocupam com o que comerão nem com o que vestirão e que, no entanto, vivem em abundância e glória, como nós imaginamos que deveria ser, mas na prática nos convencemos disso ser muito difícil ou de merecimento para alguns poucos. Sugeriram claramente mudar o foco da consciência para buscar o verdadeiro tesouro, a fonte de todos os recursos e que todo o resto viria por agregado, aniquilando definitivamente a ansiedade, mas até agora fingimos que essas seriam frases poéticas sem sentido.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Entre a ordem e a desordem continuará se desenvolvendo tudo. Veja nisso nada além da normalidade, pois agarrar-se a uma imagem de que as coisas só estariam bem se tomadas de paradisíaco sossego seria iludir-se apenas.

TOURO 21-4 a 20-5

Fazer o que lhe dê na telha é uma satisfação, porém, satisfação maior ainda é quando essa atitude pode ser compartilhada com alguém. A sinergia sempre será a maior satisfação do reino humano, destinado ao relacionamento.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O fim de um assunto é também o início do seguinte, não há tempo prolongado para o descanso por aqui. Porém, você pode desfrutar curtos períodos de despreocupação, que servirão para a alma sentir-se descansada.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Quem quiser restringir seu direito legítimo de fazer o que você quiser é quem não sabe o que faz. Evidentemente, é normal as pessoas acharem que podem mandar nas outras, mas é por isso que o mundo anda assim.

LEÃO 22-7 a 22-8

Certos assuntos podem ser concluídos agora e trazer resultados interessantes. Porém, não se convença de que com isso se concluiriam todos os assuntos, porque há ainda muitos que ficaram pendurados e indefinidos.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Uma coisa leva a outra, a existência é um fio de vida que alinhava todos os acontecimentos. Ainda que você perca esse fio de meada, o fio de meada não perde você, é a ordem maior que todos suspeitamos haver.

LIBRA 23-9 a 22-10

A segurança e a insegurança continuarão se alternando com uma frequência maior do que a desejável, tornando os dias e as noites

permeados de estresse. Não importa, você encontrará a razão e tomará as decisões certas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Colocar seus interesses particulares acima dos interesses dos relacionamentos em curso seria corrompê-los também. Se todas as pessoas pensam apenas em si mesmas, o resultado será apenas o mundo como ele é.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Por que será que mesmo se aproximando de certas vitórias há um gosto estranho na boca? Um quê inexplicável se interpõe entre

a visão concreta da vitória e a sensação que supostamente envolveria o acontecimento.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Aproximar-se mais das pessoas e estabelecer com elas vínculos de colaboração mútua em nome de princípios de dignidade e elevação, só isso é verdadeiramente importante no panorama atual da história.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Expressar emoções é se expor também, o que na prática pode se tornar inconveniente. Tudo dependerá da qualidade das pessoas perante as quais você se expor, abrindo seu coração e demonstrando suas emoções.

PEIXES 20-2 a 20-3

É tempo de assumir riscos e se permitir que o espírito de aventura guie os passos e oriente as atitudes. Enquanto perdurar, isso significará que na prática você terá de tratar seu habitual medo com indiferença.