A animação 'Peixonauta' estreia hoje no Discovery Kids Já que produzir animação no Brasil é negócio de risco, daí raro, a estreia do Peixonauta, hoje, na programação do Discovery Kids para a América Latina, tem caráter de ineditismo. No ar desde o ano passado pelo mesmo canal, Princesas do Mar tem criação do brasileiro Fábio Yabbu, mas conta com coprodução internacional. Por isso, Peixonauta, realizada pela produtora TV Pinguim, de São Paulo, em parceria com o grupo Discovery, é tratada como a primeira série brasileira do canal.