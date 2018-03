A animação para filmar o 'infilmável' Se, como bem disse o diretor do É Tudo Verdade, Amir Labaki, os temas abordados pela produção mundial de documentário estão cada vez mais variados, os formatos utilizados para se filmar ou construir o cinema do real não poderiam ser mais novos e inusitados. Impensável até há pouco tempo, a animação é cada vez mais usada para se narrar documentários. Além de já clássicos do gênero como Valsa Com Bashir, novos curtas e longas surgem e animam o 'infilmável'.