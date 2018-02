A altura do Levy

Na foto do espantoso novo ministério da Dilma que saiu nos jornais se destaca, além do vestido da Kátia Abreu, o tamanho do ministro da Fazenda Joaquim Levy. Ninguém, nem o Rossetto, chega aos seus ombros. O que não deixa de ser simbólico. Levy domina o grupo fotografado com sua altura como dominará o governo com suas medidas de, sim, responsabilidade fiscal e austeridade. E a altura de Levy tem outro significado: será difícil alguém chegar ao seu ouvido. Alguém preocupado com a incoerência de um governo do PT entregar-se tão despudoradamente a uma ortodoxia de efeito duvidoso. Alguém pedindo clemência para os programas sociais ameaçados, talvez a própria Dilma. Se não fosse esperar demais, até alguém pedindo para ele ler Krugman e Stiglitz de vez em quando. Mas o ouvido de Levy é inalcançável, à prova de palpites. Na própria foto ele parece estar com a cabeça numa camada superior da atmosfera, respirando outro ar. Certamente não o mesmo ar do pastor Hilton, lá embaixo.

Imagino que o Joaquim Levy tenha lido o Thomas Picketty, nem que seja só por curiosidade. Picketty também nada contra a corrente. Se a questão maior para qualquer pessoa que não seja um verme moral é a questão da desigualdade crescente no mundo, Picketty prova que o capitalismo, do jeito que vai, só agravará o problema. Ele chama a pretensão de que uma economia de mercado sem regulação acabará por "elevar todos os barcos" e diminuir as desigualdades, "um conto de fadas". Mas esse conto de fadas é o outro nome da ortodoxia econômica que querem nos impingir.

Papo vovô. A Lucinda, nossa neta de 6 anos, me pediu para consertar a corda de um cavaquinho que encontrara. Não consegui, e ela tirou o cavaquinho das minhas mãos, dizendo "deixa que eu conserto, inteligência rara". Inteligência rara! Acho que vou baixar um decreto proibindo a ironia dentro de casa.