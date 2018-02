A alma torturada de Tyler Goblin, primeiro disco de Tyler, The Creator, começa com um diálogo de 7 minutos entre o próprio e sua consciência, uma prévia de que as coisas não andam muito bem na caixola do incensado rapper. O que sucede é um tour de rimas brilhantes e batidas sinistras, propositalmente mal ajambradas, pela torturada psique do garoto. Mas isso já era de se esperar. Tyler e o Odd Future, seu coletivo, chegaram à fama com uma mescla chocante e brutal de rimas e videoclipes que atraíram uma enorme base de fãs no ano passado, muito antes de Tyler ser abordado pelos engravatados da XL Recordings. O grande trunfo do disco é a coragem de seu protagonista ao se embrenhar pelos traumas de sua infância. A ausência do pai é o maior deles, e a raiva contida é despejada impiedosamente em Goblin, por versos e versos, como se a confissão fosse a única forma de exterminar seus fantasmas.